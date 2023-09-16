Thợ lắp camera tống tiền nữ khách hàng bằng clip ‘nóng’

Nhân viên một công ty công nghệ sau khi lắp camera đã chiếm quyền kiểm soát, quay lại hình ảnh nhạy cảm rồi gọi điện đe dọa để tống tiền khách hàng.

Dẫn thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 16-9, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (29 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Việt là nhân viên của một công ty công nghệ có trụ sở tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Cuối năm 2022, Việt được công ty giao lắp 6 camera an ninh kèm theo đầu ghi tại nhà chị L.L.H. (ngụ quận Cẩm Lệ).

Quá trình lắp đặt, Việt vừa cài đặt tài khoản camera cho chị H., vừa cài đặt tài khoản camera vào điện thoại của mình để quản lý.Thời gian qua, Việt đầu tư tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần. Do vậy, đầu tháng 9, người nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp ráp trước đó để xem lén, quay lại cảnh nhạy cảm, riêng tư rồi tống tiền nạn nhân.

Nguyễn Quốc Việt tại trụ sở công an - Ảnh: Báo Người Lao Động.

Việt truy cập vào tài khoản, lưu lại hình ảnh nhạy cảm của chị H. Sau đó, Việt yêu cầu chị H. chuyển cho mình 130 triệu đồng để xóa 2 clip nhạy cảm.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chị H. thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng và được nghi can Việt chấp nhận.

Ngày 14/9, nghi can Việt nhắn tin cho chị H. yêu cầu chuyển 20 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Việt đòi phải chuyển số tiền còn lại, đe dọa nếu không làm theo sẽ bán các clip nhạy cảm cho bên thứ 3 hoặc đăng lên các trang web đồi trụy.

Chị H. trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Khám xét tại phòng trọ của nghi can Việt ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) công an thu giữ một điện thoại di động có chứa 2 đoạn clip được quay lại từ camera nhà chị H. và hai laptop.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo, khi lắp đặt camera, người dân cần cảnh giác đổi lại mật khẩu để quản lý.

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