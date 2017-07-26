Thắt lòng cô gái trẻ yêu nhầm Sở Khanh, nuốt nước mắt nuôi con tàn tật một mình

Đời sống 26/07/2017 10:51

Mang thai được 5 tháng thì bị người yêu chối bỏ trách nhiệm, bỏ đi biệt tích. Cô gái nuốt nước mắt quyết định làm mẹ đơn thân. Nỗi đau lại nhân lên gấp nhiều lần khi đứa trẻ sinh ra bị tàn tật vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Có thai 5 tháng, người yêu "quất ngựa truy phong"

N.T.Thảo (24 tuổi), ngụ tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi một mình nuôi con là cháu N.M.Chiến (3 tuổi, con trai Thảo). Tuy Chiến phát triển bình thường về chiều cao cân nặng như bao đứa trẻ khác nhưng lại không biết nói, không thể tự ngồi hay đứng, chỉ ăn rồi nằm một chỗ. Nhiều người không khỏi thắt lòng khi nhìn Chiến nằm lả trên tay người mẹ gầy gò, ốm yếu.

Nhìn đứa con tội nghiệp, Thảo trào nước mắt khi nghĩ lại những năm tháng đau khổ mà hai mẹ con đã gồng mình trải qua.

Thắt lòng cô gái trẻ yêu nhầm Sở Khanh, nuốt nước mắt nuôi con tàn tật một mình - Ảnh 1
Người yêu ruồng bỏ ra đi biệt tích khiến Thảo phải một mình nuôi con tàn tật - Ảnh: Afamily

Thảo sinh ra trong gia đình thuần nông, khá khó khăn. Sau khi học hết lớp 9, cô vào Nam làm thuê kiếm sống. Trong thời gian này, Thảo đem lòng yêu một thanh niên quê ở Đồng Nai. Sống xa gia đình nên thiếu thốn tình cảm, cô hoàn toàn tin tưởng và yêu thương người yêu, sẵn sàng dâng hiến đời con gái và mong mỏi một ngày cả hai sẽ về chung một nhà.

"Sau hai năm yêu nhau, em phát hiện mình mang thai. Người yêu em cũng tỏ ra rất vui vẻ. Em cứ nghĩ đám cưới sẽ đến trong nay mai. Nào ngờ, khi cái thai được 5 tháng, anh ta bỏ đi biệt tích, không một lời từ biệt. Đã nhiều lần em muốn tìm kiếm để níu kéo tình cảm nhưng trời đất bao la, em bụng mang dạ chửa biết đâu mà tìm. Đắng cay, tủi nhục, em đành chấp nhận, vác bụng bầu về nương nhờ bố mẹ đẻ chờ ngày sinh nở", Thảo xót xa nói.

Chứng kiến con gái trở về với cái bụng to vượt mặt, bố mẹ Thảo chết lặng không biết làm gì. Khi nghe con gái nức nở tường thuật lại mọi chuyện, bố mẹ cô gạt bỏ những xấu hổ, tủi nhục với bà con làng xóm, nuốt nước mắt cưu mang chăm sóc, cùng con vượt cạn.

Năm 2014, con trai Thảo chào đời và mang họ mẹ. Những tưởng từ nay hai mẹ con có thể đùm bọc yêu thương nhau thì nỗi bất hạnh lớn hơn đang chực chờ ập tới.

Mong con cất tiếng gọi "Mẹ!", dù chỉ một lần

Bất hạnh của Thảo nhân lên gấp nhiều lần khi con cô càng lớn càng có nhiều biểu hiện bất thường. Hơn một tuổi nhưng vẫn không biết ngồi hay đứng, không bập bẹ tập nói như những đứa trẻ khác. Hoàn cảnh khó khăn, tích cóp mãi mới được một số tiền, Thảo ôm con đi khám ở bệnh viện tỉnh. Nghe bác sĩ kết luận con trai bị bại não trái bẩm sinh, Thảo chết lặng không nói nên lời.

Thắt lòng cô gái trẻ yêu nhầm Sở Khanh, nuốt nước mắt nuôi con tàn tật một mình - Ảnh 2
Bé Chiến, con trai Thảo, dù đã 3 tuổi nhưng không biết nói, biết đi do bị bại não trái bẩm sinh - Ảnh: Afamily

"Chắc khi mang thai em buồn quá nhiều, khóc quá nhiều nên giờ con em mới phải gánh chịu hậu quả như vậy. Giờ có hối hận cũng không thể giúp con em khỏe mạnh bình thường. Suốt 3 năm nay kể từ ngày sinh đẻ, em chỉ biết ở nhà ôm con, mọi chi phí trang trải cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ", Thảo nghẹn ngào cho biết.

Gia đình Thảo thuần nông, thu nhập chính dựa vào 3 sào ruộng và đồng lương phụ hồ bấp bênh của bố cô, ngày nắng mới có thể kiếm ăn khiến hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Thắt lòng cô gái trẻ yêu nhầm Sở Khanh, nuốt nước mắt nuôi con tàn tật một mình - Ảnh 3
Căn nhà đơn sơ nơi Thảo cùng bố mẹ và con trai sinh sống - Ảnh: Afamily

Nhắc đến người đàn ông đã bỏ rơi mình, Thảo thở dài xót xa: "Hơn 3 năm kể từ ngày bỏ em ra đi, đến nay con em đã 3 tuổi nhưng anh ta chưa một lần điện thoại hỏi thăm. Em chẳng dám trách móc, hận thù, cũng chẳng muốn nhắc lại quá khứ đau buồn. Chỉ trách mình sao quá nhẹ dạ, đặt lòng tin quá nhiều vào một người không đáng. Để rồi giờ đây em sinh ra con mà không thể đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp. Thằng bé vừa mang tiếng con chửa hoang lại gánh trong mình bạo bệnh, không nỗi đau nào bằng".

Suốt 3 năm nay, mong ước lớn nhất của người mẹ trẻ là được con trai cất tiếng gọi mẹ. Chứng kiến những đứa trẻ cùng tuổi con có thể vui chơi chạy nhảy, tíu tít nói cười, Thảo quặn lòng đau xót khi nhìn lại con mình.

Làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo, Thảo già cỗi hơn nhiều so với tuổi 24. Trải qua quá nhiều bất hạnh, người mẹ trẻ bất lực vuốt ve mái tóc con, chỉ biết nói lời xin lỗi trong muộn màng, vô vọng.

* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Phẫn nộ cảnh người phụ nữ vô tâm chạy xe chèn ngang người bé trai rồi thản nhiên bỏ chạy

Phẫn nộ cảnh người phụ nữ vô tâm chạy xe chèn ngang người bé trai rồi thản nhiên bỏ chạy

Một người phụ nữ mặc áo mưa, chạy xe máy tông phải một bé trai, chèn ngang người em nhưng rồi không dừng lại xem xét sự tình mà thản nhiên bỏ chạy khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ đơn thân mẹ đơn thân nuôi con tàn tật hoàn cảnh đáng thương của mẹ đơn thân nuôi con tàn tật

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 30 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 30 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?