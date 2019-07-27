Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me”

Đời sống 27/07/2019 12:52

Làn da đen giòn, phong thái hoạt bát, tự tin, tích cực và xông xáo tự lên kế hoạch cho năm học mới… là những thay đổi rõ rệt của những “thành viên trại hè” nhí được bố mẹ đón về sau các khóa “Vinpearl Future Me”.

Xuyên suốt đầu tháng 6 đến hết tháng 7, tại các khu nghỉ dưỡng Vinpearl ở Nam Hội An – Nha Trang và Phú Quốc, Vinpearl tổ chức trại hè quốc tế cho hàng trăm bạn trẻ với nhiều chương trình sinh hoạt thú vị, đồng thời trang bị kỹ năng tư duy và lãnh đạo để các em tự tin trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay.

Tưng bừng trại hè quốc tế ngay tại Việt Nam

“Vinpearl Future Me” là thương hiệu trại hè của Vinpearl được tổ chức theo đúng chuẩn các trại hè quốc tế trên thế giới. Chương trình thu hút rất đông bạn nhỏ tham gia bởi trải nghiệm và chương trình đẳng cấp quốc tế, lại được tổ chức ngay ở Việt Nam với chi phí phù hợp.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 1

Vinpearl và Tổ chức giáo dục GPA đã phát huy tối đa thế mạnh của đôi bên. Một bên là thương hiệu du lịch hàng đầu với các điểm đến nổi tiếng, trải nghiệm đa dạng và dịch vụ 5 sao chuẩn quốc tế; một bên là tổ chức danh tiếng về các chương trình giáo dục tiên tiến và sáng tạo, truyền cảm hứng.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 2

“Vinpearl Future Me” có 3 chủ đề trại ý nghĩa, xây dựng chuỗi trải nghiệm tương ứng tại những quần thể nghỉ dưỡng đẹp nhất Việt Nam: Người con Đất Việt (Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An đậm nét văn hóa); Nhà lãnh đạo trẻ (Vinpearl Nha Trang năng động, hiện đại); Vòng xoay cuộc sống (Vinpearl Phú Quốc xanh mát; gần gũi với thiên nhiên hoang dã). Hai cấp độ chương trình từ Trung cấp đến Cao cấp sẽ đáp ứng nhu cầu ở các độ tuổi khác nhau của thành viên trại hè với từng thử thách và hoạt động đặc sắc.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 3

Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng, mở rộng thêm kiến thức, các thành viên trại hè của “Vinpearl Future Me” được khuyến khích thể hiện cá tính. Cứ thế, mỗi hoạt động từ nhỏ nhất trong ngày đều hướng thành viên trại hè đến việc bộc lộ bản thân, hòa đồng để trở thành một phần không thể thiếu của đội/nhóm.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 4

Với đội ngũ nhân sự hướng dẫn đa dạng, bao gồm cả chuyên gia huấn luyện trại hè trong và ngoài nước, thành viên trại hè sẽ được giao tiếp và phát triển phản xạ ngoại ngữ, dạn dĩ hơn trong sử dụng ngôn ngữ thứ 2. Hơn hết, tư duy logic và cách ứng xử, xử lý tình huống trực quan trong mỗi hoạt động sẽ mang đến những bài học sống động.

Học cách trưởng thành từ những trại hè xa nhà

Trong mỗi chuyến trại hè do Vinpearl phối hợp tổ chức cùng GPA, các thành viên sẽ hoàn toàn tự lập khi không có ba mẹ, gia đình ở bên cạnh; sinh hoạt bình đẳng với các thành viên trong trại khác nhau về lứa tuổi, sở thích, điểm đến... Sau mỗi trại hè, các bạn nhỏ đều trưởng thành và bản lĩnh trông thấy.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 5

Nhiều phụ huynh cho con tham gia trại hè “Vinpearl Future Me” chia sẻ, ngày đón con về, ai cũng ngỡ ngàng với sự thay đổi rõ rệt của các con. Hình ảnh những cậu bé, cô bé ườn mình ngủ nướng, tị nạnh với anh chị em trong nhà, hoặc khó tiếp xúc, ngại chia sẻ trong gia đình… đã biến mất. Thay vào đó, cách các em tíu tít kể về những điều hay, cái đẹp vừa khám phá ngay tại mảnh đất Việt Nam quen thuộc; hay chỉ là thay đổi rất nhỏ khi con biết phụ mẹ dọn bữa cơm gia đình, học cách thỏa thuận được với đứa em gái nhõng nhẽo… đã thật sự là “thành quả vĩ đại” mà bất cứ bố mẹ nào cũng muốn nhận được.

 Thành quả ngọt ngào từ trại hè “Vinpearl Future me” - Ảnh 6

Ở độ tuổi thanh thiếu niên với nhiều biến đổi, đưa con đi xa để trưởng thành nhưng không rời tổ hoàn toàn là phương thức giáo dục chưa thể thay thế được trên thế giới. Trên nền tảng hài hòa giữa gia đình và xã hội, được học kỹ năng tương tác, ứng xử, kết hợp giữa vui chơi giải trí và rèn luyện tư duy… “Vinpearl Future Me” thật sự đã mang lại một thương hiệu trại hè 5 sao quốc tế hấp dẫn bậc nhất Việt Nam hiện nay dành cho những công dân toàn cầu tương lai.

Cùng con khám phá tình yêu đại dương tại Vinpearl

Cùng con khám phá tình yêu đại dương tại Vinpearl

“Bố ơi con tự “đứng” được trong nước”; “Bố ơi vì sao cá ngủ không nhắm mắt?; Mẹ ơi đại dương rộng thế thì chứa được những gì?”… Những câu hỏi tới tấp, những lời khoe tíu tít râm ran khắp khuôn viên khu nghỉ dưỡng Vinpearl, từ hồ bơi đến khu bãi lặn nhộn nhịp. Đó là không khí của những kỳ nghỉ “chơi mà học – học kỹ năng khi đi chơi” dành cho những thiên thần nhí yêu thích đại dương trong mùa hè này.

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Từ khóa:   vinpearl future me

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