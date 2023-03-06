Nguyễn Trung Hiếu bất ngờ lao ra đường xô ngã nữ sinh, cướp xe máy.

Theo thông tin báo Vietnam.net, ngày 6/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tổ công tác thuộc Phòng CSGT vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985), trú TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và tang vật cho Công an TP Ninh Bình điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng xô ngã nữ sinh rồi cướp xe máy. Ảnh CTV

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, khi tổ công tác thuộc Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên tuyền đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình thì phát hiện người dân truy hô cướp và đuổi theo nam thanh niên điều khiển xe máy.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CTV

Ngay sau đó, tổ công tác dùng phương tiện cùng người dân truy đuổi đối tượng. Khi đến đê thuộc khu vực Cảng Việt - Nhật, phường Bích Đào thì đối tượng bị ngã và bị tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ phương tiện.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận cướp chiếc xe trên của một nữ sinh đang trên đường đi học rồi bỏ chạy thì bị người dân phát hiện truy đuổi.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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