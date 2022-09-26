Đám cháy được xác định tại căn hộ của bà N.T.L. (SN 1981), tầng 7 của tòa nhà. Tại thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy, lửa đã bùng lớn, khói đen bốc cao.

Theo Vietnamnet đưa tin, 23h ngày 25/9, tại tòa nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu xác định do một nam thanh niên đốt tủ quần áo trong phòng ngủ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn. Đồng thời phối hợp cùng bảo vệ của tòa nhà triển khai 1 lăng B để dập tắt đám cháy.

Đến 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn.



Người dân sinh sống của tòa nhà đã chạy xuống tầng 1 để "thoát thân" - Ảnh: Vietnamnet

Theo An Ninh Thủ Đô, tại cơ quan công an, Vũ khai cách đây một thời gian có quen biết với chị N.T.L, là chủ căn hộ bị cháy và hai người có tình cảm và từng sống với nhau tại căn hộ này. Tuy nhiên, quá trình sống chung, giữa 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn.

Đến tối 25/9, chị L đi chơi, Vũ gọi điện thoại nhưng chị L nói không về. Vũ giận quá đã gọi điện thoại dọa đốt nhà chị L. Vũ dự định đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L sẽ lo lắng mà quay về.



Đám cháy từ tủ quần áo lan khắp phòng ngủ - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Tuy nhiên, sau khi đốt tủ quần áo, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ. Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi cứu hỏa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chị L cũng vắng nhà nên không có thiệt hại về người.

Zing cho biết, 2 tuần trước, cũng tại tòa chung cư này đã xảy ra vụ hỏa hoạn do sự cố tại tủ kỹ thuật điện ở tầng 7, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát khi đó đã giải cứu được 15 người mắc trong tòa nhà.