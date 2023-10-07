Thanh Hóa: Thương tâm thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải

Đời sống 07/10/2023 13:52

Va chạm với xe tải, thiếu niên 16 tuổi ở Thanh Hóa đã tử vong tại chỗ khi đang lưu thông trên tuyến QL1A.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Nạn nhân là em M.Đ.H. (SN 2007), trú xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Thương tâm thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Giao thông, thời điểm trên, nạn nhân đã điều khiển xe máy mang BKS 36AA - 514.45 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến vòng xuyến dưới chân cầu Nguyệt Viên, H điều khiển xe máy rẽ vào Đại lộ Nam sông Mã để xuống biển Sầm Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 36C - 209.76 (chưa rõ danh tính tài xế). 

Hậu quả, vụ tai nạn khiến M.Đ.H tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

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