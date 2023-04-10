Lực lượng công an yêu cầu Lâm chấm dứt hành vi chửi bới, hủy hoại tài sản, nhưng nghi phạm không chấp hành, còn cầm kéo lao về phía tổ công tác dọa giết người.

Theo thông tin Zing News, ngày 10/4, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lâm (SN 1986, trú thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, Lê Ngọc Lâm tụ tập uống rượu tại nhà, sau đó đi sang nhà mẹ đẻ ở gần đó chửi bới, la hét rồi đập phá đồ đạc, tài sản của người khác gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng công an yêu cầu Lâm chấm dứt hành vi chửi bới, hủy hoại tài sản, nhưng nghi phạm không chấp hành, còn cầm kéo lao về phía tổ công tác dọa giết người.

Nhận tin báo, tổ công tác của Công an xã Minh Tiến (huyện Ngọc Lặc) đã trực tiếp đến hiện trường để giải quyết. Đối tượng Lâm bị công an khống chế. Ảnh: Zing News Tại thời điểm làm việc, Lâm có biểu hiện say rượu, đang cởi trần đứng ở giữa đường la hét, chửi bới và chặn các phương tiện đang lưu thông trên đường. Để tránh gây mất an toàn giao thông, tổ công tác liên tục yêu cầu chấm dứt hành vi trên, nhưng Lâm chống đối và có lời nói, cử chỉ đe dọa, thách thức. Đỉnh điểm, Lâm đã lấy chiếc kéo và lao về phía tổ công tác dọa giết một cảnh sát. Trước thái độ hung hãn, nguy hiểm của người này, cũng như để đảm bảo an toàn tính mạng, tổ công tác phải tiến hành khống chế, bắt giữ Lâm. Quá trình đưa Lâm về trụ sở để làm việc, nghi phạm tiếp tục chống đối, dùng chân đạp vào người và xe của tổ công tác. Tại trụ sở công an, Lâm thừa nhận say rượu và xin bỏ qua cho hành vi của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Lâm về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

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