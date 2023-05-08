Thanh Hoá: Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông đánh cá rơi xuống cống mất tích

Đời sống 08/05/2023 18:44

Lực lượng Cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm một người đàn ông đánh cá ở khu vực cống Ngọc Giáp (bắc qua sông Lý, xã Quảng Thạch) không may bị rơi xuống cống mất tích.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều ngày 8/5, tin từ UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với lực lượng Cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm một người mất tích trên sông Lý.

Thanh Hoá: Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông đánh cá rơi xuống cống mất tích - Ảnh 1
Cả trăm người vây kín cống xem lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Người lao Động

Theo thông tin ban đầu của VTV News, vào khoảng 10 giờ sáng 8/5, ông D. (SN 1957; ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) đang đánh bắt cá ở khu vực cống Ngọc Giáp (bắc qua sông Lý, đoạn xã Quảng Thạch) thì bất ngờ ngã xuống sông, mất tích.

Thanh Hoá: Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông đánh cá rơi xuống cống mất tích - Ảnh 2
Lực lượng Cứu hộ cứu nạn đang tổ chức tìm kiếm ông D. - Ảnh: VTV News

Ngay khi nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng xã Quảng Thạch cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ nhưng không thấy nên đã báo Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cho lực lượng về tìm kiếm.

Theo người dân địa phương, ông D. là người rất giỏi bơi lội, thường ngày ông vẫn hay đi đánh cá tại đoạn sông này. Nhiều người nhận định, có thế ông D. trong lúc ngã đã va vào cống bị thương và bị nước cuốn mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích.

 

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Từ khóa:   Thanh Hóa mất tích tìm kiếm

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