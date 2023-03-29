Nguyễn Trung Sơn, nam thanh niên hùng hổ tát vào mặt công an thuộc lực lượng 282, đã bị Công an TP Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội "Chống người thi hành công vụ"

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 18-3, Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Trung Sơn (44 tuổi, ngụ phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa).

Theo đó, đêm 14-3, tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn.

Thời điểm đó, tổ tuần tra phát hiện hai người đàn ông đi trên xe Exciter không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Nam thanh niên xông vào lực lượng chức năng

Tuy nhiên, cả hai người không chấp hành các yêu cầu, không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Một chiến sĩ cảnh sát sau đó đã kiên trì giải thích nhưng người đàn ông tiếp tục không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức. Đỉnh điểm, người lái xe máy đã tát vào mặt một chiến sĩ công an.

Khi xảy ra sự việc, tổ tuần tra đã khống chế hai người đàn ông và đưa về trụ sở Công an phường Lam Sơn lập biên bản theo quy định.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 29-3, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, ngụ đường Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Trung Sơn đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước hành vi coi thường pháp luật của 2 thanh niên, lực lượng 282 đã khống chế đưa về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NÓNG: Khởi tố 21 bị can trong vụ các golfer và nhiều đại gia đánh bạc ở Vĩnh Phúc Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM cùng 20 bị can liên quan đến vụ golfer tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc đã bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố. Một người được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-bat-thanh-nien-hung-ho-tat-vao-mat-cong-an-ang-lam-nhiem-vu-567441.html