Thăng Long - Công ty thám tử tư uy tín tại Việt Nam

Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều công ty thám tử. Tuy nhiên trong đó có không ít dịch vụ tự phát, không có giấy phép, hoạt động không chuyên nên hiệu quả kém. Thậm chí còn lấy cắp dữ liệu thông tin của khách hàng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Công ty thám tử tư Thăng Long là đơn vị uy tín được có đầy đủ giấy phép hoạt động do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Hà Nội cấp. Hiện tại công ty thám tử Hà Nội Thăng Long có trụ sở chính tại Hà Nội cùng hàng loạt chi nhánh khác trên toàn quốc như dịch vụ thám tử Sài Gòn , Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai……

Công ty thám tử tư Thăng Long cũng tự hào là 1 trong những công ty thám tử lâu năm tại Việt Nam. Tính đến nay, công ty đã có gần 20 năm kinh nghiệm, xây dựng được đội ngũ thám tử hùng hậu và chuyên môn cao, đã và đang hợp tác với hàng nghìn khách hàng tại Hà Nội. Hầu hết khách hàng đều cảm thấy hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của Thăng Long và không quên giới thiệu bạn bè, người thân.

Các dịch vụ thám tử nổi bật của công ty thám tử tư Thăng Long

Là công ty thám tử lâu năm và chuyên nghiệp nên Công ty thám tử tư Thăng Long cung cấp đa dạng các dịch vụ thám tử khác nhau. Bao gồm:

Dịch vụ thám tử điều tra và theo dõi ngoại tình

Dịch vụ thám tử theo dõi quản lý con cái

Dịch vụ thám tử thu thập bằng chứng và điều tra thông tin

Dịch vụ thám tử tìm người, xác minh lai lịch

Dịch vụ thám tử điều tra thông tin trước hôn nhân

Dịch vụ thám tử điều tra biển số xe và tìm chủ nhân biển số xe

Dịch vụ thám tử định vị số điện thoại, tìm chủ nhân số điện thoại

Dịch vụ thám tử xác minh giám định ADN

Dịch vụ thám tử điều tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Dịch vụ thám tử điều tra đối thủ cạnh tranh

Dịch vụ thám tử điều tra trộm cắp doanh nghiệp….

Cam kết khi sử dụng dịch vụ của Công ty thám tử tư Thăng Long

Lựa chọn dịch vụ Thám tử tư Thăng Long, quý khách có thể an tâm bởi:

Chất lượng: công ty cam kết hoàn thành tốt công việc, cung cấp đầy đủ bằng chứng và kết quả cho khách hàng. Sẵn sàng hoàn bù lại tiền nếu kết quả không làm bạn thấy hài lòng.

công ty cam kết hoàn thành tốt công việc, cung cấp đầy đủ bằng chứng và kết quả cho khách hàng. Sẵn sàng hoàn bù lại tiền nếu kết quả không làm bạn thấy hài lòng. Bảo mật: toàn bộ các thông tin cá nhân của khách hàng cũng như thông tin hồ sơ thu được sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin sau khi giao cho khách sẽ được tiêu hủy, nếu quý khách phát hiện dữ liệu bị lộ do phía công ty thì công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm như trong hợp đồng.

toàn bộ các thông tin cá nhân của khách hàng cũng như thông tin hồ sơ thu được sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin sau khi giao cho khách sẽ được tiêu hủy, nếu quý khách phát hiện dữ liệu bị lộ do phía công ty thì công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm như trong hợp đồng. Nhanh chóng: với đội ngũ lực lượng thám tử hùng hậu, đặc biệt riêng tại Hà Nội có cả trụ sở chính và 02 văn phòng luôn có thám tử túc trực. Do đó cam kết có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất. Chỉ cần khách hàng liên hệ, ngay lập tức thám tử sẽ liên hệ lại, hẹn gặp mặt và bắt tay vào công việc.

với đội ngũ lực lượng thám tử hùng hậu, đặc biệt riêng tại Hà Nội có cả trụ sở chính và 02 văn phòng luôn có thám tử túc trực. Do đó cam kết có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất. Chỉ cần khách hàng liên hệ, ngay lập tức thám tử sẽ liên hệ lại, hẹn gặp mặt và bắt tay vào công việc. Chi phí hợp lý: với mỗi gói dịch vụ thì công ty Thám tử tư Thăng Long đều có bảng giá niêm yết rõ ràng, quý khách được báo giá cụ thể trước khi ký kết. Hơn nữa giá cả được nêu rõ trong hợp đồng, cam kết không phát sinh thêm bất cứ khoản phí nào nên giúp bạn yên tâm hơn.

Thám tử tư Thăng Long làm việc không ngày nghỉ, 24/7, kể cả các ngày lễ và chủ nhật vẫn làm việc như ngày bình thường. Do đó khách hàng có thể liên hệ bất cứ khi nào.