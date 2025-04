Thiếu tá Khải là cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, quê Phù Cừ, Hưng Yên).

Thiếu tá Khải là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm ma túy vào khoảng 20h20 ngày 17/4.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khai đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, đêm 17/4, Thiếu tá Khải cùng đồng đội tiến hành truy bắt tội phạm ma túy tại phường Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) nhưng bị chống trả quyết liệt. Nhiệm vụ hoàn thành, cảnh sát bắt giữ một số đối tượng, thu 16 bánh ma túy. Tuy nhiên, tội phạm đã hung hãn nổ súng khiến Thiếu tá Khải bị thương, dù được đồng đội đưa đi cấp cứu song Thiếu tá Khải đã hy sinh.

Sự anh dũng hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh là tổn thất to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, song tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND - sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí, niềm tin cho thế hệ Công an hôm nay và mai sau trong thực hiện trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

