Thảm sát kinh hoàng: Bị đòi ly hôn, chồng xuống tay giết hại cả vợ lẫn 5 con

Đời sống 10/10/2017 16:43

Sau tuyên bố muốn ly hôn, người vợ cùng 5 con nhỏ bị chồng xuống tay sát hại vô cùng tàn nhẫn rồi đốt luôn nhà.

Vụ án chồng giết vợ và 5 con hiện đang gây chấn động dư luận. Theo Khám Phá, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 6/10 tại quận Ibaraki, thành phố Hitachi, Nhật Bản. Nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do vợ đòi ly hôn.

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Nghi phạm Komatsu đã khai nhận hành vi sát hại vợ và 5 con nhỏ - Ảnh: Khám Phá

Thảm sát kinh hoàng: Bị đòi ly hôn, chồng xuống tay giết hại cả vợ lẫn 5 con - Ảnh 2
5 đứa trẻ chết thảm bởi chính bố ruột khiến dư luận Nhật Bản vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Khám Phá

Đài TBS (Nhật) cho biết nghi phạm đã sát hại vợ 33 tuổi bằng dao. Sau đó, hắn tiếp tục ra tay với 5 đứa trẻ vô tội (tuổi lần lượt là 11, 5, 3 và 2 bé sinh đôi được vài tháng). Cuối cùng, đối tượng tẩm xăng đốt luôn căn nhà.

Sau đó, Komatsu đã đến đồn cảnh sát địa phương để đầu thú và khai nhận mình giết người trong tình trạng bị kích động. Tuy nhiên, điều tra viên phát hiện Komatsu đã xin nghỉ việc ở công ty 1 tuần nên nghi ngờ đây là vụ giết người được lên kế hoạch từ trước.

Giải thích về một số vết thương trên cơ thể người vợ, Komatsu cho biết người vợ đã chống trả khá quyết liệt trước khi gục hẳn.

Thảm sát kinh hoàng: Bị đòi ly hôn, chồng xuống tay giết hại cả vợ lẫn 5 con - Ảnh 3
Bạn bè của hai vợ chồng cho biết người vợ từng tuyên bố chia tay Komatsu cách đây 4 năm - Ảnh: Khám Phá

Thảm sát kinh hoàng: Bị đòi ly hôn, chồng xuống tay giết hại cả vợ lẫn 5 con - Ảnh 4
Sau khi sát hại vợ và 5 đứa con, Komatsu đốt luôn căn nhà - Ảnh: Khám Phá

Mới đây, tại Việt Nam cũng xảy ra vụ chồng giết vợ ngay tại tòa án khi đang tiến hành thủ tục ly hôn. Nạn nhân là bà Sa Thị C. (60 tuổi), trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 4/10, bà C. đến trụ sở TAND huyện Yên Lập để làm việc theo giấy mời của tòa vì trước đó bà nộp đơn xin ly hôn chồng là ông Nguyễn Văn Cường (60 tuổi). Tuy nhiên, ông Cường bất ngờ xông vào trụ sở tòa án và đâm nhiều nhát vào người bà C. khiến nạn nhân gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng bà C. đã tử vong vì vết thương quá nặng. Nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó để tiến hành điều tra, làm rõ.

Thảm sát kinh hoàng: Bị đòi ly hôn, chồng xuống tay giết hại cả vợ lẫn 5 con - Ảnh 5
Bà Sa Thị C. (60 tuổi) bị chồng đâm tử vong ngay tại tòa án vì trước đó bà nộp đơn ly hôn lên TAND huyện Yên Lập - Ảnh: Zing

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