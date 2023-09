Sau đó, Komatsu đã đến đồn cảnh sát địa phương để đầu thú và khai nhận mình giết người trong tình trạng bị kích động. Tuy nhiên, điều tra viên phát hiện Komatsu đã xin nghỉ việc ở công ty 1 tuần nên nghi ngờ đây là vụ giết người được lên kế hoạch từ trước.

Giải thích về một số vết thương trên cơ thể người vợ, Komatsu cho biết người vợ đã chống trả khá quyết liệt trước khi gục hẳn.

Mới đây, tại Việt Nam cũng xảy ra vụ chồng giết vợ ngay tại tòa án khi đang tiến hành thủ tục ly hôn. Nạn nhân là bà Sa Thị C. (60 tuổi), trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 4/10, bà C. đến trụ sở TAND huyện Yên Lập để làm việc theo giấy mời của tòa vì trước đó bà nộp đơn xin ly hôn chồng là ông Nguyễn Văn Cường (60 tuổi). Tuy nhiên, ông Cường bất ngờ xông vào trụ sở tòa án và đâm nhiều nhát vào người bà C. khiến nạn nhân gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng bà C. đã tử vong vì vết thương quá nặng. Nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó để tiến hành điều tra, làm rõ.