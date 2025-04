Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngay trong đêm 17/4, khi nhận được thông tin nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến, đã tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên người nhà công an hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ông Thắng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ công an dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.