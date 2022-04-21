Tên trộm tiệm vàng nhanh chóng tẩu thoát, bà bầu ở Hà Nội có hành động thót tim

Đời sống 21/04/2022 13:49

Lợi dụng sơ hở, tên trộm định cầm vàng bỏ chạy, bà bầu 8 tháng trèo qua quầy để đuổi theo khiến người xem thót tim.

Nhiều đối tượng trộm cướp thường hướng mục tiêu đến các tiệm vàng, do đó chỉ một chút sơ hở, kẻ trộm sẽ nhanh chóng tẩu thoát để chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh kẻ trộm giả vờ xem vàng rồi tẩu thoát khiến dân mạng xôn xao. Nhưng chi tiết khiến người ta chú ý chính là hành động nhanh chóng của người phụ nữ đứng quầy tại tiệm vàng.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nam thanh niên đến tiệm vàng bằng xe taxi. Sau đó, người này đi vào trong, hỏi mua vàng. Nữ nhân viên đưa dây chuyền cho anh ta xem. Trong khi nữ nhân viên đứng trong quầy thì anh này đứng bên ngoài. Trong giây lát, nam thanh niên lợi dụng sơ hở rồi tẩu thoát một cách nhanh chóng.

Tên trộm tiệm vàng nhanh chóng tẩu thoát, bà bầu ở Hà Nội có hành động thót tim - Ảnh 1
 

Tuy nhiên, nữ nhân viên đứng trong quầy đã nhanh chóng nhảy treo qua quầy rồi phi thẳng ra ngoài để đuổi theo đối tượng nhưng không kịp. Điều đáng nói là nữ nhân viên này đang mang bầu ở tháng thứ 8 và hành động của cô khiến nhiều người thót tim.

Được biết sự việc xảy ra tại tiệm vàng Anh Thư, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Qua tin báo từ người dân, công an huyện Thạch Thất đã vào cuộc điều tra. Nghi phạm trong sự việc là Ngô Hoàng Anh (SN 1999, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, hiện đang tạm trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Hiện, đối tượng này đang được tạm giữ tại công an để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng Anh Thư trên địa bàn.

Tên trộm tiệm vàng nhanh chóng tẩu thoát, bà bầu ở Hà Nội có hành động thót tim - Ảnh 2

Nhiều cư dân mang sau khi xem đoạn clip thực sự thót tim về màn xông phi của nữ nhân viên. May mắn là cả mẹ và con đều an toàn sau sự việc. Từ câu chuyện này, các tiệm vàng cũng nên chú ý cẩn trọng đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở để gây tội ác. 

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