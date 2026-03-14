Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Đời sống 14/03/2026 13:45

Tàu hàng bị trật bánh đầu máy khi lưu thông trên đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Trước đó, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Thanh ray bị cong vẹo, đứt gãy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đoàn Kim Tuấn – Đội trưởng Đội khách vận Ga Đà Nẵng cho biết việc khắc phục dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do sự cố xảy ra tại khu vực đèo. Đơn vị phải chuyển tải khách từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP Huế) bằng đường bộ; có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có khoảng 100-150 người.

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu, làm tuyến đường sắt qua khu vực này gián đoạn gần một ngày.

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

Sáng 14/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an xã An Ninh khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn

Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ

Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân

Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Bàng hoàng người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc, kéo lê ra hành lang

Bàng hoàng người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc, kéo lê ra hành lang

13 học sinh đau bụng, nôn 'nghi' ngộ độc sau khi uống trà sữa mua ở quán ngoài trường

13 học sinh đau bụng, nôn 'nghi' ngộ độc sau khi uống trà sữa mua ở quán ngoài trường

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng