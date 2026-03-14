Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Tàu hàng bị trật bánh đầu máy khi lưu thông trên đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Trước đó, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Thanh ray bị cong vẹo, đứt gãy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đoàn Kim Tuấn – Đội trưởng Đội khách vận Ga Đà Nẵng cho biết việc khắc phục dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do sự cố xảy ra tại khu vực đèo. Đơn vị phải chuyển tải khách từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP Huế) bằng đường bộ; có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có khoảng 100-150 người.

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu, làm tuyến đường sắt qua khu vực này gián đoạn gần một ngày.

