Tâm sự đau đớn của bé gái 14 tuổi nghiện phim người lớn sau 2 lần bị lạm dụng tình dục

Đời sống 12/09/2017 19:29

“Em cảm thấy bản thân bẩn thỉu và kinh tởm lắm, đôi lúc em còn muốn tự tử” - Đó là lời tâm sự đầy đau đớn của bé gái 14 tuổi bị em họ lạm dụng tình dục từ khi còn rất nhỏ và bị ám ảnh suốt nhiều năm liền.

Theo chia sẻ của bé gái trong câu chuyện, năm nay em 14 tuổi và đang học lớp 9 và từng bị em họ xâm hại tình dục khi chỉ mới 6 - 7 tuổi.

Mặc dù mẹ cô bé đã dặn dò không được cho ai đụng vào người nhưng vì còn quá nhỏ và bị hăm dọa bởi người em họ lớn hơn 9, 10 tuổi nên em phải cam chịu. Đến khi được 11 tuổi, bé gái này lại một lần nữa bị quấy rối tình dục. Vì trong độ tuổi nhạy cảm nên khi sự việc xảy ra, bên cạnh cảm giác ghê tởm còn là cảm giác tò mò về chuyện người lớn.

“Từ đó, em hay suy nghĩ lung tung lắm, em từng tò mò vào những trang phim người lớn, hentai... để xem. Có một thời gian em xem những thứ đó rất nhiều, em không tài nào rứt ra được”.

Tâm sự đau đớn của bé gái 14 tuổi nghiện phim người lớn sau 2 lần bị lạm dụng tình dục - Ảnh 1
Lời tâm sự đầy đau đớn của bé gái mới lớn trên một trang mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Vì không thể chia sẻ với ai nên càng ngày cô bé này càng lún sâu vào những nội dung đồi trụy để rồi em cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân mình. Qua những sự việc này, em luôn mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực nên cô gái nhỏ dần trở nên khép kín, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Im lặng chịu đựng quá lâu khiến nạn nhân có những dấu hiệu bị tự kỷ, đôi khi còn muốn tự tử: “Em có thể ngồi nói chuyện trước gương với bản thân hàng giờ, hay nói những câu mà em còn chẳng hiểu ý nghĩa, hay tự bứt tóc, cắn mình... Em mệt mỏi lắm rồi”.

Tâm sự đau đớn của bé gái 14 tuổi nghiện phim người lớn sau 2 lần bị lạm dụng tình dục - Ảnh 2
Việc thường xuyên xem phim người lớn khiến cô gái nhỏ cảm thấy tự kinh tởm, khinh bỉ chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về giới tính không có lỗi

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên cô bé hãy mạnh mẽ, cố gắng sống hòa đồng với mọi người để vượt qua những đau đớn trong quá khứ.

“Chuyện xảy ra lúc em còn nhỏ không phải lỗi của em mà do kẻ xấu đã lợi dụng. Việc xem phim người lớn đôi khi chỉ là sự tò mò về sinh lý mà ai cũng phải trải qua. Quan trọng hơn là thái độ và hành động của em sau khi xem có gây ảnh hưởng đến người khác hay không” - lời khuyên của một cư dân mạng gửi đến nạn nhân trong câu chuyện.

Tâm sự đau đớn của bé gái 14 tuổi nghiện phim người lớn sau 2 lần bị lạm dụng tình dục - Ảnh 3
Rất nhiều lời động viên được gửi đến cô bé - Ảnh chụp màn hình

“Không sao đâu em, hãy thoải mái làm những gì em muốn đi vì chị cũng từng giống như em, bị ám ảnh, bị ghê tởm chính bản thân mình, cũng tự cách ly và không thể hòa đồng cũng mọi người, luôn tự xem mình như tội đồ. Nhưng bây giờ khi lớn rồi thì chị nhận thức được những điều đấy không hề đáng sợ và đáng xấu hổ như bản thân đã từng nghĩ. Hãy giải thoát mình bằng cách hòa đồng hơn, và tìm cho mình những người bạn tốt để cùng tâm sự. Bởi thật sự chị đã rất hối hận, cũng chỉ vì những suy nghĩ đáng ghét ấy mà ngày xưa chị đã để lỡ rất nhiều cơ hội, đánh mất rất nhiều bạn bè và có một quãng thời gian học sinh không mấy tươi đẹp như mọi người. Hãy cố hết mình quên những thứ xấu xa của quá khứ đi, tìm hiểu về giới tính không có lỗi và hãy tự tin làm những gì em muốn mà đừng e ngại điều gì cả. Em nhé!” - H.D chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi rơi vào trường hợp tương tự với mong muốn cô bé có thể sớm mở lòng hòa nhập với bạn bè xung quanh.

Câu chuyện trên cũng là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, hãy cố gắng quan tâm và chia sẻ với các em nhiều nhất có thể. Bởi đôi khi, chính sự lơ là của phụ huynh đã tạo điều kiện cho kẻ xấu làm hại con mình.

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Từ khóa:   mạng xã hội hiếp dâm trẻ em nghiện phim người lớn

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