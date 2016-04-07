Tâm sự đẫm nước mắt của nữ sinh xinh đẹp bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cho biết nạn nhân bị nặng tên là Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, sinh viên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam, quê Đắk Lắk), người còn lại Trần Nguyễn Ái Duyên (quê Bình Thuận, 21 tuổi). Trên trang cá nhân của Thu Hương, mọi người không khỏi xót xa khi thấy được chân dung của cô khi còn khỏe mạnh.

Khoảng 10h30 ngày 30/3, hai cô gái khoảng 19-20 tuổi điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM theo hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung thì bị hai thanh niên lạ mặt đuổi theo tạt axít khiến bị bỏng 75% mặt, hỏng 1 mắt.

Sau 1 tuần trải qua sự việc, cách đây vài giờ, cô gái 20 tuổi chia sẻ dòng trạng thái khá dài trên Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cô viết:

"Một tuần đã trôi qua, bây giờ tâm trạng của tôi đã ổn định. Cú sốc tinh thần cũng đã dịu laị.

Từ nhỏ tuy gia đình không được giàu có nhưng tình yêu thương của mọi người đối với tôi rất lớn. Tôi chưa bao giờ trải qua cú sốc nào như thế này.

Ngày hôm đó tôi đã có cảm giác khi chiếc xe chạy chậm bên cạnh tôi, tôi cảm thấy bất an vì trước đó tôi đã bị nghi phạm tạt nhớt và đạp xe 1 lần nên lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng chưa kịp trở tay thì tôi bất ngờ bị ly nước (không rõ là nước gì) tạt thẳng vào mặt. Tôi cảm thấy rất nóng, liền thắng xe lại, với bản năng tôi chạy nhanh vào nhà dân kêu cứu "cho con nước".

Người dân ở đó cũng tận tình trợ giúp sơ cứu cho tôi. Lúc đó nhiều taxi vô tâm thấy nạn mà không giúp (tôi chỉ nghe mọi người nói lại). Đang sơ cứu thì tôi nghe thấy giọng QUYÊN ở đó. Lúc đó tôi chợt nhận ra đó là kẻ hãm hại mình. QUYÊN tỏ thái độ lo lắng đối với tôi, hình như Duyên cũng hiểu ý nên bảo nó: "tránh ra đi ".

Rồi người dân đưa tôi lên 1 chiếc xe gia đình để chở đến bệnh viện, vừa đi tôi vừa nghe tiếng xe ''bạch bạch" của nó chạy song song với xe. Rồi Duyên nói với tôi "mày có nghe tiếng gì không?". Tôi gật đầu, xong Duyên nói tiếp "xe của con QUYÊN đó".

Vừa vào bệnh viện quận 12 ở đó chỉ truyền nước cho tôi rồi chuyển nhanh đến bệnh viện Chợ Rẫy. Nằm trên xe cứu thương với áp lực tinh thần quá lớn, mắt tôi đã không nhìn thấy gì. Nhưng lại nghe được tiếng khóc của Duyên với QUYÊN bên tai. Lúc đó tôi muốn gồng mình đứng dậy đuổi QUYÊN xuống xe. Tôi thấy thật là ghê sợ trước 1 con người như vậy.

Vào phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 2 tiếng bác sĩ mới rửa mắt cho tôi. Khi đó bác sĩ nói với tôi rằng "con mắt trái không thể giữ được nữa".

Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa. Tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy 1 màu trắng đục. Nằm trên giường bệnh ẩm ướt suốt hơn 2 tiếng tôi cảm thấy cơ thể run rẩy vì lạnh.

Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là trống rỗng. Khi đó anh 3 là người thân đầu tiên tới mà tôi nghe thấy được, anh tới gần cầm tay tôi mà 2 anh em chỉ biết khóc thôi. Nằm trên băng ca chuyển lên khoa bỏng tâm trạng của tôi dường như dịu lại.

Tôi nhắm mắt lại và cố kìm nước mắt. Đêm đó đối với tôi là 1 đêm rất dài. Tôi không ngủ được vì suy nghĩ rằng "ngày mai khi ba mẹ lên tôi không biết phải giấu những giọt nước mắt đó như thế nào".

Khoảng 3-4h sáng ba mẹ đã bên cạnh tôi, cầm tay tôi nói "ba mẹ đây nè con". Mặc dù nghe được tiếng nhưng tôi không thể nhìn thấy họ.

Tôi nghe tiếng mẹ khóc thật to ở ngoài lan can, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và vờ như không nghe thấy gì.. Để không phải khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt, trước đó tôi đã chuẩn bị 1 tâm lý khá bình tĩnh nhưng vì những lời an ủi, quan tâm từ gia đình tôi lại xúc động thêm.

Qua 6 ngày nằm viện được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và cộng đồng tôi cảm thấy có thêm động lực để vượt qua khó khăn này. Và tôi chợt nhớ cách đây 1 tuần dù mặt tôi có nổi lên mụn tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng vẻ bên ngoài không có gì là lớn lao cả, mà quan trọng là cuộc sống hiện tại của tôi.

Ca phẫu thuật mắt ghép màng ối đầu tiên đã khá là thành công. Nằm chờ phẫu thuật tôi nhìn thấy mẹ tựa đầu vào vai ba mà ngủ thiếp đi. Trong lúc phẫu thuật bác sĩ đã nói: "ca này thật là chua chát". Hiện tại vẫn chưa đoán trước được điều gì, tuy rằng mắt phải đã hồi phục hơn 80%. Nhưng tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hi vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại.

Sau đây là những điều mà tôi muốn nói với mọi người: "nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Đây là những điều xuất phát từ sâu trong đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn những người đã và đang quan tâm đến tôi. Với thị lực của tôi hiện tại tôi không thể viết bài này nên tôi nhờ 1 người bạn viết những cảm xúc của tôi ra đây và mong những ai đọc được bài viết này hãy share dùm tôi đến cộng đồng".