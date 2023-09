Tài xế Quân là người đã điều khiển chiếc xe tải mang BKS: 14C-201.03 xảy ra va chạm với chiếc xe máy khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong vào sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E.

Theo thông tin PV Báo Giao thông, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 7h sáng nay 6/3 trên Tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ là cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

4 mẹ con đèo nhau trên xe máy đi tới trường không may xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong

Chiều 6/3, trao đổi với Tiền Phong lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu qua kết quả test nhanh cho thấy, tài xế Quân không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan y tế để củng cố hồ sơ vụ việc.