Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ xe ‘hổ vồ’ cán chết 3 mẹ con

Đời sống 06/03/2023 19:30

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Duy Quân - người điều khiển chiếc xe tải "hổ vồ" gây ra vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên đường đến trường.

 

Theo thông tin PV Báo Giao thông, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 7h sáng nay 6/3 trên Tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ là cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tài xế Quân là người đã điều khiển chiếc xe tải mang BKS: 14C-201.03 xảy ra va chạm với chiếc xe máy khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong vào sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E.

Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ xe ‘hổ vồ’ cán chết 3 mẹ con - Ảnh 1
4 mẹ con đèo nhau trên xe máy đi tới trường không may xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong

Chiều 6/3, trao đổi với Tiền Phong lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu qua kết quả test nhanh cho thấy, tài xế Quân không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan y tế để củng cố hồ sơ vụ việc.

Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ xe ‘hổ vồ’ cán chết 3 mẹ con - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h5' sáng 6/3, tại Km05+800 đường tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Thời điểm trên tài xế tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 đi trên tỉnh lộ 542E đã xảy ra va chạm cùng chiều với chiếc xe máy mang BKS: 37N1-576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997) điều khiển chở theo 3 con nhỏ đến trường đi học.

Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ xe ‘hổ vồ’ cán chết 3 mẹ con - Ảnh 3
Người dân phản ánh, thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện những chiếc xe tải trọng lớn chạy với tốc độ nhanh gây mất an toàn giao thông.

Đến chiều 6/3, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể 3 nạn nhân về cho gia đình lo thủ tục hậu sự.

Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ xe ‘hổ vồ’ cán chết 3 mẹ con - Ảnh 4
Vụ tai nạn đã khiến 3 mẹ con chị Hồng tử vong tại chỗ

Người dân sống 2 bên đường gần với hiện trường vụ tai nạn cho biết, tuyến đường tỉnh lộ 542E thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn chạy qua với tốc độ nhanh. Nhiều lần người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng vì sự mất an toàn giao thông nhưng chưa được xử lý triệt để.

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