Tạm giữ hình sự nhóm thanh niên cậy 9 hòm công đức đi chơi game

Theo tài liệu điều tra, ngày 8/1, tại một di tích đền chùa trên địa bàn xã Minh Quang về việc có kẻ gian cạy phá 9 hòm công đức lấy tiền lấy mất khoảng 8.000.000 đồng… Công an huyện Ba Vì xác định thủ phạm gây ra là nhóm thanh thiếu niên sống lang thang và di chuyển nhiều địa bàn ở nội thành Hà Nội, hoặc đi các tỉnh ngoài như Yên Bái, Hà Giang...

Ngày 13/1, Công an huyện Ba Vì đã tóm gọn các đối tượng khi đang chơi bi-a tại khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định và hết tiền tiêu xài, nghiện bi - a, nên Nguyễn Mạnh Quỳnh đã rủ Hà Kim Tuyến và Nguyễn Duy Quân đi từ khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm đến các đền, chùa thuộc địa phận huyện Ba Vì để cậy hòm công đức, trộm cắp tiền.

Khoảng 23h30 ngày 7/1, Quỳnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, không gắn BKS chở phía sau là Tuyền và Quân đi theo đường quốc lộ 32 lên ngôi chùa ở xã Minh Quang Ba Vì, để xe máy ở bãi để xe của chùa. Khoảng 1h30 rạng sáng 8/1, Quỳnh cùng Tuyến và Quân dùng đèn điện thoại soi bên trong các hòm công đức đặt bên ngoài nhưng không thấy có tiền, nên đã rủ nhau đi bộ sang đền bên cạnh để trộm cắp tài sản.