Tài xế taxi bị thiếu niên 15 tuổi đâm nhiều nhát để cướp tài sản

Đời sống 16/12/2023 08:53

Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ nam tài xế bất ngờ bị khách dùng dao đâm nhiều nhát để cướp tài sản.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, tối 14/12, Nguyễn Văn Mạnh (15 tuổi, quê Bạc Liêu) do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp và chọn xe taxi làm con mồi.

Mạnh lên mạng tìm số điện thoại dịch vụ taxi và liên hệ với anh Nguyễn Doãn Thảo (33 tuổi, quê Nghệ An) đón từ TP Dĩ An chở lên TP Tân Uyên.

Tài xế taxi bị thiếu niên 15 tuổi đâm nhiều nhát để cướp tài sản - Ảnh 1

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng, đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo Giao thông

Khi xe đến đường Hội Nghĩa 06, phường Hội Nghĩa, Tp Tân Uyên, Mạnh yêu cầu anh Thảo dừng xe rồi rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp anh Thảo. 

Theo thông tin từ VTC News, trong lúc giằng co, con dao trên tay Mạnh rơi xuống ghế, lúc này anh Thảo đã kịp thời tung cửa bỏ chạy thoát thân, đồng thời hô hoán người dân giúp đỡ.

Cùng lúc này, Tổ tuần tra Công an phường Hội Nghĩa đang tuần tra gần đó cũng kịp thời đến khống chế, bắt giữ Mạnh và đưa nạn nhân đi cấp cứu.       

Trước đó, ngày 25/10, Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cũng bắt giữ Triệu Minh Sang (26 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra hành vi "Cướp tài sản" của tài xế taxi.

Cụ thể, khoảng 20h30 tối 24/10, Sang gọi một chiếc taxi yêu cầu tài xế chở từ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức đi về Bình Phước. Khi đi, Sang mang theo một con dao trong người.

Đến khoảng 23h30, khi đi đến đoạn đường vắng thuộc thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Sang yêu cầu tài xế dừng xe.

Lợi dụng đêm tối vắng người qua lại, Sang dùng dao bất ngờ khống chế tài xế taxi để cướp tiền. Tuy nhiên, tài xế kịp thời thoát được, tri hô cướp khiến Sang hoảng sợ cầm dao chạy khỏi hiện trường.

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