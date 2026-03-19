Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Đời sống 19/03/2026 10:45

Tại cơ quan công an, cả 3 người đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Theo thông tin báo VietNamNet, chiều 18/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách đang lưu thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, qua phản ánh của người dân gửi đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT về hành vi vi phạm trên ô tô khách biển số 37H-148.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh.

Nội dung phản ánh cho thấy tài xế N.V.H. (SN 1992, trú tại Nghệ An) đã cùng hai phụ xe là V.Đ.L. (SN 2003) và T.V.H. (SN 2004) có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện từ Hà Nội đi Nghệ An.

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh 1
Lái xe cùng 2 phụ xe có hành vi đánh bài ăn tiền khi đang lái xe trên đường cao tốc. Ảnh: VietNamNet. 

Đến ngày 13/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã tiến hành làm việc với chủ phương tiện, lái xe và hai phụ xe liên quan. Cả tài xế và hai phụ xe đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông.

Theo thông tin báo Dân Trí, tại cơ quan công an, cả 3 người trên đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết, hành vi đánh bạc trên phương tiện đang lưu thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

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