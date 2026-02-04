Xe tải tông vào thùng xe đầu kéo bị bẹp rúm. Nam tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Hai tài xế còn lại không bị thương. Qua kiểm tra không có cồn, ma túy.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 4-2, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực thuộc phường Long Trường, xe tải bất ngờ va chạm liên hoàn với 1 xe tải khác và 1 xe container chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, nam tài xế bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Nam tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ, các xe di chuyển chậm.

Theo thông tin báo Lao Động, nhận tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 (Đội 6) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên cao tốc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế liên quan, kết quả không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-tphcm---long-thanh---dau-giay-1-tai-xe-tu-vong-tai-cho-752364.html