Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 04/02/2026 10:58

Xe tải tông vào thùng xe đầu kéo bị bẹp rúm. Nam tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Hai tài xế còn lại không bị thương. Qua kiểm tra không có cồn, ma túy.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 4-2, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm một người tử vong.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực thuộc phường Long Trường, xe tải bất ngờ va chạm liên hoàn với 1 xe tải khác và 1 xe container chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, nam tài xế bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Nam tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ, các xe di chuyển chậm.

Theo thông tin báo Lao Động, nhận tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 (Đội 6) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên cao tốc.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế liên quan, kết quả không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông 3 ô tô tông nhau vừa xảy ra trên cao tốc qua Thanh Hóa khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn một người tử vong tin mới

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng Chạp, 3 con giáp phất lên giàu to, thu nhập bạo phát, cuộc đời tươi đẹp, may mắn vây quanh

Từ nay đến hết tháng Chạp, 3 con giáp phất lên giàu to, thu nhập bạo phát, cuộc đời tươi đẹp, may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Sống khỏe 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng

Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng