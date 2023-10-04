Tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương tại cầu Ông Lãnh

Đời sống 04/10/2023 20:42

Một vụ tai nạn chưa rõ nguyên nhân khiến một người chết, một người bị thương tại cầu Ông Lãnh, quận 4.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (4/10), trên cầu Ông Lãnh, đoạn qua phường 6, quận 4 (TP.HCM).

Thời điểm trên, xe máy BKS 67 G1- 257.65 chở hai người đàn ông lưu thông qua cầu Ông Lãnh theo hướng đường Nguyễn Thái Học (quận 1) về đường Hoàng Diệu (quận 4).

Tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương tại cầu Ông Lãnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa cầu Ông Lãnh - Ảnh: VietNamNet

Phương tiện chạy đến giữa cầu thì ngã xuống đường, không rõ nguyên nhân. Hai người đàn ông bị hất văng ra giữa đường còn xe máy trượt dài hàng chục mét về phía trước.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tại hiện trường, mặt cầu có nhiều vết cày kéo dài. Xe máy máy hư hỏng nặng, nằm cách xa vị trí nạn nhân nằm. Cả xe máy và nạn nhân nằm bên trong làn ô tô. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Công an quận 4 sau đó xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

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