Tá hỏa phát hiện đôi nam nữ thương vong bất thường với nhiều vết cắt trên cơ thể

Đời sống 27/12/2023 20:25

Chiều nay (27/12), Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch nằm gần người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, tối 27/12, lãnh đạo phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, danh tính của 2 nạn nhân được xác định là ông N.V.H. (SN 1979, quê xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và chị H.T.H. (SN 1982, quê quán Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ).

Tá hỏa phát hiện đôi nam nữ thương vong bất thường với nhiều vết cắt trên cơ thể - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ thương vong bất thường. - Ảnh: VTC News

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20, ngày 27/12, anh V.V.C. (SN 1986, quê thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đến quán quán cà phê Thuỷ Tiên (thị xã Phú Mỹ) để chuẩn bị làm việc thì phát hiện cửa khoá.

Theo thông tin từ VOV, khi anh C. đi vào trong thì phát hiện anh N.V.H (44 tuổi, quê Bắc Giang) bị vết cắt ở cổ, trong tình trạng nguy kịch, nằm phía hành lang lối ra vào giữa phòng khách và phòng ngủ. 

Tá hỏa phát hiện đôi nam nữ thương vong bất thường với nhiều vết cắt trên cơ thể - Ảnh 2
Phát hiện 1 phụ nữ tử vong và một người đàn ông nguy kịch trong quán cà phê. - Ảnh: VOV

Tiến vào bên trong phòng ngủ, anh C. phát hiện chị H. (41 tuổi, quê Phú Thọ) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Sau đó, anh C. báo cơ quan công an và đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hải Phòng: Người đàn ông bị đâm 1 nhát chí mạng, tử vong trong đêm

Hải Phòng: Người đàn ông bị đâm 1 nhát chí mạng, tử vong trong đêm

Đến rạng sáng, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án và điều tra vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 22 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu