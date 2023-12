Chiều nay (27/12), Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch nằm gần người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, tối 27/12, lãnh đạo phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, danh tính của 2 nạn nhân được xác định là ông N.V.H. (SN 1979, quê xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và chị H.T.H. (SN 1982, quê quán Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ).

Hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ thương vong bất thường. - Ảnh: VTC News

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20, ngày 27/12, anh V.V.C. (SN 1986, quê thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đến quán quán cà phê Thuỷ Tiên (thị xã Phú Mỹ) để chuẩn bị làm việc thì phát hiện cửa khoá.

Theo thông tin từ VOV, khi anh C. đi vào trong thì phát hiện anh N.V.H (44 tuổi, quê Bắc Giang) bị vết cắt ở cổ, trong tình trạng nguy kịch, nằm phía hành lang lối ra vào giữa phòng khách và phòng ngủ.

Phát hiện 1 phụ nữ tử vong và một người đàn ông nguy kịch trong quán cà phê. - Ảnh: VOV

Tiến vào bên trong phòng ngủ, anh C. phát hiện chị H. (41 tuổi, quê Phú Thọ) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Sau đó, anh C. báo cơ quan công an và đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ việc.

