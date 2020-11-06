Sunshine Group lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Những ngày gần đây, người dân miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với những hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ dồn dập. Nhiều gia đình mất người thân, nhà cửa, đồ đạc và giống cây trồng, vật nuôi bị tàn phá…. Thành quả lao động của rất nhiều người đã cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Trước những tổn thất, thiệt hại về người và của mà người dân Miền Trung đang phải gánh chịu, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, chia sẻ giúp đỡ đồng bào, Sunshine Group đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chia sẻ tại buổi lễ trao tặng số tiền ủng hộ, ông Nghiêm Hải Anh, Phó Tổng giám đốc Thường trực Sunshine Group cho biết: “Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự lan tỏa mạnh mẽ, chương trình quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ những thành viên của Sunshine Group. Hoạt động “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” với sự tham gia của các cán bộ, công nhân viên với mong muốn đồng bào miền Trung vơi đi phần nào khó khăn, mất mát, vừa thay lời động viên tinh thần để cùng nhau mạnh mẽ vượt qua gian khó”.

Đại diện Tập đoàn Sunshine cũng bày tỏ mong muốn thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ góp thêm nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận 2 tỷ đồng tiền ủng hộ của Tập đoàn Sunshine

Ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của ban lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn Sunshine Group, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, sự chủ động và tinh thần thiện nguyện của ban lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn Sunshine là hành động thiết thực giúp đỡ người dân miền Trung lúc này, mang tới sự cổ vũ lớn lao về vật chất và tinh thần tới đồng bào. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đánh giá đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhân văn, truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Sunshine Group theo đuổi sứ mệnh trách nhiệm với cộng đồng

Chương trình quyên góp, ủng hộ miền Trung là một trong những hoạt động vì cộng đồng đã và đang được Tập đoàn Sunshine Group thực hiện trong thời gian qua. Là tập đoàn kinh tế đa ngành, với các lĩnh vực đầu tư như phát triển các dự án bất động sản, xây dựng, thương mại, giáo dục…, một trong những sứ mệnh mà Sunshine Group luôn theo đuổi là trách nhiệm với cộng đồng.

Không phải chỉ trong trận lũ lịch sử này, trước đó, cùng với nhiều tổ chức, cơ quan, Sunshine Group đã chung tay cùng đồng hành với rất nhiều chương trình thiện nguyện như Chương trình “Tổ Quốc Linh Thiêng” chia sẻ khó khăn và tôn vinh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với Cách mạng; hay tham gia quyên góp, trao quà Trung Thu 2020 cho các em nhỏ tại Mái ấm Kim Chi của Chùa Long Thạnh (Long An); chia sẻ khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt 2018 ở Chương Mỹ (Hà Tây)…

Sunshine Group nhiều năm là nhà tài trợ cho sự kiện Run For Hope hỗ trợ gây quỹ Terry Fox vì bệnh nhân ung thư tại Việt Nam

Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Sunshine Group gìn giữ và phát huy mạnh mẽ, tạo nên nét đẹp nét văn hóa đáng quý của Tập đoàn. Nhờ đó, những phần quà ý nghĩa của Sunshine Group đã gửi tới rất nhiều trẻ em miền núi, người già neo đơn qua các chương trình như: “Áo ấm vùng cao” tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, “Tuổi già không cô đơn”, “Tết cho trẻ em nghèo”, đóng góp cho chương trình trao tặng 500 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Thanh Hóa…

Tinh thần ấy luôn hiện từ ban lãnh đạo cho tới mỗi cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Các thành viên của Sunshine Group không chỉ làm việc hăng say, phối hợp để hoàn thành tốt công việc được giao, mà còn quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng.

Chia sẻ với báo giới, Thạc sỹ Nghiêm Hải Anh, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn Sunshine cho biết: “Trong hành trình phát triển của doanh nghiệp mình, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế và chăm lo cho cuộc sống của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, chúng tôi còn hướng tới trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với người yếu thế… Nhất là trong hoàn cảnh đất nước khó khăn vừa qua khi phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19, và toàn xã hội cùng đồng hành với người dân miền Trung vượt qua lũ lụt, thiên tai.

“Cùng với đó, chúng tôi cũng hưởng ứng và tham gia đồng hành cùng chương trình Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp do ban chỉ đạo 248 triển khai theo chủ trương phát động của Thủ tướng Chính phủ”, ông Nghiêm Hải Anh nhấn mạnh.

Phó TGĐ Thường trực Nghiêm Hải Anh mong muốn tấm lòng từ Tập đoàn Sunshine sẽ là nguồn động viên bà con vùng lũ

Đồng hành cùng xã hội kiến tạo các giá trị tốt đẹp, Tập đoàn Sunshine Group luôn coi những đóng góp của tập đoàn cho lợi ích chung của cộng đồng là sự hưng thịnh và phát triển bền vững của chính mình. Đây được xem là giá trị cốt lõi mà Tập đoàn muốn hướng tới, là triết lý trong văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp.