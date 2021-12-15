Lúc này, bạn cần phải mang AirPod đến địa chỉ sửa chữa uy tín. Nếu bạn đang phân vân về vấn đề sửa tai nghe Airpods ở đâu tốt? thì TeamCare chính là một trung tâm sửa chữa mà bạn đang để đặt niềm tin.

Nhu cầu sử dụng tai nghe AirPods ngày càng cao, nó đã đóng vai trò quan trọng và hầu như không thể thiếu trong những phút giây thư giãn. Và khi sử dụng tai nghe chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta mong muốn gặp phải những lỗi hỏng hóc để phải đi sửa chữa . Tuy nhiên, AirPods là một thiết bị điện tử nên sau một thời gian dài sử dụng, rất khó tránh khỏi tình trạng chai Pin hoặc gặp một số lỗi nào đó ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh của tai nghe.

AirPods là một thiết bị cao cấp, nhưng dù cao cấp đến đâu, bền bỉ thì nó vẫn là một thiết bị công nghệ điện tử nên đôi khó tránh khỏi sự cố hỏng hóc. Dưới đây là một số lỗi thường gặp nhất trên tai nghe AirPods:

AirPods sạc không đầy Pin

AirPods không sạc được, sạc không vào Pin

AirPods không báo sạc

Tai nghe AirPods bị mất nguồn

AirPods bị chai Pin

Loa tai nghe AirPods bị rè, nhỏ, khó nghe

Dock sạc bị hỏng

AirPods bị lỗi không kết nối được với iPhone.

Lỗi một bên tai nghe không nghe được.

Lỗi đàm thoại không nghe được, nhiễu sóng.

…..

Nguyên nhân AirPods gặp lỗi:

Có thể thấy những lỗi trên xuất phát đa phần từ lỗi phần mềm, có thể do lỗi sóng kết nối với Bluetooth, hệ điều hành, Firmware của thiết bị âm thanh, ngoài ra có thể người dùng đến một số địa điểm làm cho sóng kết nối bị nhiễu, âm thanh phát ra không còn được chất lượng nữa.

Bên cạnh đó, lỗi có thể phát sinh ra do người dùng vô tình đánh rơi thiết bị khiến chiếc Airpods bị hỏng

Lúc này bạn cần mang tai nghe tới trung tâm sửa chữa uy tín, bởi bạn sẽ khó có thể khắc phục Airpods bị hỏng tại nhà, cần phải có chuyên gia trong lĩnh vực kiểm tra khắc phục hiệu quả nhanh chóng.

Sửa tai nghe Airpods ở đâu tốt?

Khi chiếc AirPods của mình gặp sự cố thì tâm lý chung là tỏ ra lo lắng, không biết sửa AirPods ở đâu uy tín, tâm lý sợ bị đánh tráo linh kiện, bị báo lỗi giả, hét giá cao. Nên thường cần khá nhiều thời gian để tìm kiếm địa chỉ sửa chữa Airpods.

Tất cả những nỗi lo lắng đó sẽ được xóa nhòa với trung tâm sửa chữa TeamCare. Tại đây, đơn vị chúng tôi cam kết dịch vụ sửa chữa tai nghe AirPods chi phí rẻ nhất, bảo hành lâu dài từ 6 - 12 tháng.

Đặc biệt hơn, quý khách hàng hoàn toàn được phép theo dõi sát chi tiết quá trình sửa chữa, để đảm bảo được linh kiện của mình chính hãng, không bị tráo đổi. Các linh kiện chúng tôi thay thế cam kết nhập khẩu chính hãng, chất lượng linh kiện luôn được đảm bảo. Chế độ bảo hành cho mỗi linh kiện lâu dài.

Các hạng mục dịch vụ TeamCare triển khai:

Thay pin Airpods

Thay pin, sửa nguồn hộp dock sạc tai nghe airpods 1, 2, Pro

Fix sửa lỗi rè loa tai nghe Airpods Pro

Thay mic tai nghe Airpods 1, 2, Pro

Thay vỏ tai nghe Airpods

Sửa dock sạc lỗi mất kết nối, không kết nối được với tai

Sửa mất nguồn do va đập rơi nước

Tất cả dịch vụ sửa chữa tai nghe Airpods đều lấy ngay trong ngày. Bảo hành 6 tháng

Giá dịch vụ sửa tai nghe AirPods tại Trung tâm TeamCare:

Sửa lỗi pin tai nghe Airpods : 350.000đ

Sửa Airpods lỗi không kết nối : 800.000đ

Sửa tai Airpods loa rè : 500.000đ

Sửa sạc hộp đựng Airpods 2 : 700.000đ

Sửa mất nguồn hộp đựng Airpods : 750.000đ

Sửa Airpods đèn nháy xanh liên tục : 700.000đ

Cam kết dịch vụ sửa chữa tại TeamCare:

Dịch vụ chăm sóc khách hàng được TeamCare luôn đặt lên hàng đầu. Nhân viên luôn tư vấn với thái độ vui vẻ, thân thiện, tận tình tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Linh kiện thay thế chính hãng 100% nhập khẩu từ các nhà máy ủy quyền của Apple

Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật có tay nghề cao, kinh nghiệm sửa chữa lâu năm.

Sẵn sàng sửa chữa, khắc phục sự cố về cách dòng tai nghe AirPods

Thời gian sửa nhanh chóng, sửa lấy ngay, quy trình được giám sát chặt chẽ.

Kiểm tra, thay thế linh kiện có quý khách chứng kiến, sửa chữa thay thế ngay trước sự chứng kiến của quý khách hàng.

Tư vấn dịch vụ hoàn toàn miễn phí, không thu phí kiểm tra.

Cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng với dịch vụ.

Kiểm tra và vệ sinh tai nghe hoàn toàn miễn phí.

Quy trình sửa tai nghe Airpods tại TeamCare

Bước 1 : Tiếp nhận thông tin mô tả lỗi từ phía khách hàng

Bước 2 : Lễ tân làm phiếu tiếp nhận lỗi đúng theo model tai nhận là Airpods 1,2 hay Airpods Pro

Bước 3 : Báo giá sửa chữa thay thế đến khách hàng

Bước 4 : Chuyển kỹ thuật sửa chữa

Bước 5 : Sửa xong test lại mọi chức năng, hình thức máy , dán tem bảo hành

Bước 6 : Cho vào hộp bảo quản chuyển lễ tân để trả lại tai nghe cho khách hàng.

Bước 7 : Thử lại mic, loa pin, kết nối tai nghe với dock sạc Airpods mọi thứ hoạt động bình thường trước khi trả khách

Nguồn: https://teamcare.vn/