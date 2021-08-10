Sự thật về bức ảnh 'bác sĩ Trần Khoa' dùng làm hình đại diện, thực chất người này là ai?

Đời sống 10/08/2021 05:04

Hóa ra tấm hình đại diện của "bác sĩ Trần Khoa" cũng chỉ là tấm hình lấy "trộm" của một giáo sư nổi tiếng khác. 

Thời gian vừa qua, câu chuyện "bác sĩ Khoa rút máy thở của mẹ, nhường sự sống cho sản phụ có con sinh đôi" khiến cộng đồng mạng xôn xao cộng đồng mạng. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như hiện tại, câu chuyện lại càng khiến mọi người thêm chú ý. 

rut may tho cua me
Hình ảnh 'bác sĩ Khoa" dùng làm avatar Facebook - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện chấn động này được lan truyền trên mạng, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi "bác sĩ Khoa" tự nhận là mình làm việc) đã cho biết, không có nhân sự nào hay câu chuyện như trên. Điều này khiến netizen choáng váng vì nó hoàn toàn là một câu chuyện bịa. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, "bác sĩ Trần Khoa" là ai?

Theo những chia sẻ của "bác sĩ Trần Khoa" thì người này từng du học nhiều năm tại Úc, và nối nghiệp cha mẹ là các bác sĩ, đều làm việc ở tuyến đầu. Thậm chí, người này về Việt Nam để được ở cạnh cha mẹ. Vợ của anh cũng làm trong ngành y. 

Thậm chí, người này còn từng tiết lộ đang nhận nuôi một em bé mồ côi, con của một người mẹ đơn thân. Mẹ của bé là sản phụ của "bác sĩ Khoa, qua đời sau khi sinh con. Chính người mẹ đã gửi gắm con cho "bác sĩ Khoa" nhờ nuôi dưỡng. Em bé này được "bác sĩ" đặt tên là Tâm An. Đây cũng chính là động lực cho anh chiến đấu vì Covid-19. 

Thậm chí, trong vòng bạn bè, "bác sĩ Khoa" cũng có rất nhiều người bạn "bác sĩ" khác. Tuy nhiên sau này netizen đã nhanh chóng phát hiện những người bạn "bác sĩ" này cũng là ảo. Một người có profile hoàn hảo, hay cứu người, chăm sóc trẻ mồ côi, làm từ thiện... Đủ để khiến nhiều người đặt lòng tin và ngưỡng mộ vào nhân vật này. 

rut may tho cua me
Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Toh Wei Seong được Trường Đại Học Quốc gia Singapore đăng tải, cũng chính là người mà 'bác sĩ Trần Khoa' 'trộm' ảnh mang về tự nhận là của mình - Ảnh: Page NUS

Thế nhưng, khi mọi sự bị vỡ lở, người ta mới vội đi tìm liệu hình ảnh đại diện của "bác sĩ Khoa", người trong bức ảnh ấy thực sự là ai? Hóa ra, bức ảnh đại diện kia cũng không phải của chính chủ. Đó là hình "mượn" của Phó Giáo sư Toh Wei Seong, hiện đang sinh sống tại... Singapore. Hình ảnh về Phó Giáo sư được Facebook của Đại học Quốc gia Singapore đăng tải trong một bài viết giới thiệu từ ngày 5/3/2017. 

Được biết, Phó Giáo sư Toh Wei Seong là một bác sĩ. Anh học Cử nhân tại Đại học Melbourne, Úc; học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Phó Giáo sư này cũng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại NUS như: Phó Giáo sư có nhiệm kỳ Khoa Nha; Phó giáo sư Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Trường Y Yong Loo Lin; Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật Y sinh, Khoa Kỹ thuật; làm việc tại Viện Khoa học Đời sống (thuộc NUS)...

Hiện tại, anh đang làm bác sĩ, nhà khoa học chuyên khoa Lâm sàng, Nha khoa của NUS. Đồng thời anh cũng là giảng viên tại Đại học Quốc gia Singapore và có một sự nghiệp khoa học lừng lẫy. Trang web của NUS cũng dành nhiều lời tôn trọng để giới thiệu về nhân sự xuất sắc này.

Hiện nay, vụ việc một người tự nhận là "bác sĩ Trần Khoa" đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang được công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc. 

Lời khai của shipper 2000 tông gục chiến sĩ công an để "thông chốt" kiểm soát dịch

Lời khai của shipper 2000 tông gục chiến sĩ công an để "thông chốt" kiểm soát dịch

Shipper 2k khai nhận vì là shipper tự do nên lo sợ bị phạt do vi phạm quy định phòng chống dịch nên mới có hành động "thông chốt" khiến Thượng úy Khánh phải nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ rút ông thở của mẹ bác sĩ Trần Khoa giả danh bác sĩ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 8 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 37 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 1 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 3 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn