Sự thật về bức ảnh 'bác sĩ Trần Khoa' dùng làm hình đại diện, thực chất người này là ai?

Hóa ra tấm hình đại diện của "bác sĩ Trần Khoa" cũng chỉ là tấm hình lấy "trộm" của một giáo sư nổi tiếng khác.

Thời gian vừa qua, câu chuyện "bác sĩ Khoa rút máy thở của mẹ, nhường sự sống cho sản phụ có con sinh đôi" khiến cộng đồng mạng xôn xao cộng đồng mạng. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như hiện tại, câu chuyện lại càng khiến mọi người thêm chú ý. Hình ảnh 'bác sĩ Khoa" dùng làm avatar Facebook - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Tuy nhiên, sau khi câu chuyện chấn động này được lan truyền trên mạng, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi "bác sĩ Khoa" tự nhận là mình làm việc) đã cho biết, không có nhân sự nào hay câu chuyện như trên. Điều này khiến netizen choáng váng vì nó hoàn toàn là một câu chuyện bịa. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, "bác sĩ Trần Khoa" là ai?

Theo những chia sẻ của "bác sĩ Trần Khoa" thì người này từng du học nhiều năm tại Úc, và nối nghiệp cha mẹ là các bác sĩ, đều làm việc ở tuyến đầu. Thậm chí, người này về Việt Nam để được ở cạnh cha mẹ. Vợ của anh cũng làm trong ngành y. Thậm chí, người này còn từng tiết lộ đang nhận nuôi một em bé mồ côi, con của một người mẹ đơn thân. Mẹ của bé là sản phụ của "bác sĩ Khoa, qua đời sau khi sinh con. Chính người mẹ đã gửi gắm con cho "bác sĩ Khoa" nhờ nuôi dưỡng. Em bé này được "bác sĩ" đặt tên là Tâm An. Đây cũng chính là động lực cho anh chiến đấu vì Covid-19.

Thậm chí, trong vòng bạn bè, "bác sĩ Khoa" cũng có rất nhiều người bạn "bác sĩ" khác. Tuy nhiên sau này netizen đã nhanh chóng phát hiện những người bạn "bác sĩ" này cũng là ảo. Một người có profile hoàn hảo, hay cứu người, chăm sóc trẻ mồ côi, làm từ thiện... Đủ để khiến nhiều người đặt lòng tin và ngưỡng mộ vào nhân vật này. Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Toh Wei Seong được Trường Đại Học Quốc gia Singapore đăng tải, cũng chính là người mà 'bác sĩ Trần Khoa' 'trộm' ảnh mang về tự nhận là của mình - Ảnh: Page NUS Thế nhưng, khi mọi sự bị vỡ lở, người ta mới vội đi tìm liệu hình ảnh đại diện của "bác sĩ Khoa", người trong bức ảnh ấy thực sự là ai? Hóa ra, bức ảnh đại diện kia cũng không phải của chính chủ. Đó là hình "mượn" của Phó Giáo sư Toh Wei Seong, hiện đang sinh sống tại... Singapore. Hình ảnh về Phó Giáo sư được Facebook của Đại học Quốc gia Singapore đăng tải trong một bài viết giới thiệu từ ngày 5/3/2017. Được biết, Phó Giáo sư Toh Wei Seong là một bác sĩ. Anh học Cử nhân tại Đại học Melbourne, Úc; học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Phó Giáo sư này cũng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại NUS như: Phó Giáo sư có nhiệm kỳ Khoa Nha; Phó giáo sư Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Trường Y Yong Loo Lin; Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật Y sinh, Khoa Kỹ thuật; làm việc tại Viện Khoa học Đời sống (thuộc NUS)... Hiện tại, anh đang làm bác sĩ, nhà khoa học chuyên khoa Lâm sàng, Nha khoa của NUS. Đồng thời anh cũng là giảng viên tại Đại học Quốc gia Singapore và có một sự nghiệp khoa học lừng lẫy. Trang web của NUS cũng dành nhiều lời tôn trọng để giới thiệu về nhân sự xuất sắc này. Hiện nay, vụ việc một người tự nhận là "bác sĩ Trần Khoa" đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang được công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc.

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