Sự thật đoạn clip nam sinh cấp 2 đòi đi trốn khi biết bạn gái có bầu

Nếu trong tình yêu nam nữ, việc giữ gìn tình cảm trong sáng là điều đáng được hoan nghênh và ủng hộ. Còn các cặp vợ chồng nên nhà nên cửa khi có tin sắp có em bé là niềm vui vô cùng to lớn. Tuy nhiên, việc một nam sinh cấp 2, nằm khóc đầm đìa khi nhận được tin nhắn bạn gái thông báo có bầu thì cũng khiến ai xem qua đều ngã ngửa. Đoạn video của cậu nhóc này đang dậy sóng trên khắp các diễn đàn mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Một nam sinh cấp 2 khiến cho người yêu có bầu thì không loại trừ khả năng này, song xét về góc độ khác, không ít dân mạng cho rằng, đây chỉ là một trò lừa bịp, rất có thể là chiêu câu like, sống ảo của cậu "học trò".

Cùng xem đoạn video bá đạo:

Xem xong đoạn clip bá đạo này, thành viên Trần Thanh Bình đưa ra ý kiến:

"Thằng nhỏ này không biết được mặc quần lót chưa nữa, ở đó mà đưa nhau đi trốn. Em làm suy đồi tuổi thơ của anh, thời tụi anh chỉ biết bắn bi, chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, bố mẹ cho 2.000 đồng đi học mua biết bao nhiêu bánh tráng... Nghĩ lại công nghệ phát triển kéo theo nhiều thứ hệ lụy quá. 1 thanh niên chạy xe ôm nghỉ ngơi giữa trưa chia sẻ".

Khi clip nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, nhiều người cho rằng đây là việc "vẽ đường cho hưu chạy". Gia Nguyễn thẳng thắn: "Người lớn xem rồi còn cổ súy cho lũ sửu nhi được nước lấn tới. Càng được quan tâm tụi nó càng thích, về sau càng có nhiều đứa thích thể hiện đăng tràn lan clip cho xem".

Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã liên hệ với một người bạn của nhân vật chính trong clip đang gây xôn xao. Theo đó, người này cho hay, sự thật là bạn mình chỉ làm clip vui đùa, chia sẻ lên mạng xã hội để mua vui, câu like.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của nam sinh cũng khiến không ít người "khâm phục".