Sự thật đằng sau clip cô gái xinh xắn bị nổ ngực khi đang xăm mình

Đời sống 11/02/2017 16:36

Một đoạn clip quay lại cảnh một cô gái xinh đẹp đi xăm mình bị phát nổ một bên ngực đang “làm mưa làm gió” trên các trang mạng xã hội.

Trong hai ngày qua, một đoạn clip ghi lại cảnh hot girl “ngực khủng” bị phát nổ một bên ngực khi xăm mình thu hút được sự chú ý của rất đông cư dân mạng. Mở đầu đoạn clip chính là hình ảnh một cô gái có gương mặt khá xinh, thân hình nóng bỏng đang nằm trên một chiếc ghế dài cho người thợ xăm phun mực lên cánh tay, xung quanh còn có nhiều họct? viên đang chăm chú đứng xem. Những tưởng ở cuối đoạn clip sẽ được chiêm ngưỡng một hình xăm nghệ thuật trên cánh tay cô gái, nhưng không ai ngờ đột nhiên một bên ngực của cô gái bị phát nổ khiến mọi người hốt hoảng.

Sự thật đằng sau clip cô gái xinh xắn bị nổ ngực khi đang xăm mình - Ảnh 1
Cô gái có gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng được thợ xăm mình phun mực lên cánh tay. Ảnh: Mirror

Nhiều người cho rằng vì cô gái đã bơm ngực quá đà nên mới dẫn đến sự việc trên. Vì trong thực tế cũng đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Tuy nhiên, theo trang Mirror tờ báo nổi tiếng của Anh thì đây chỉ là một đoạn clip được chủ tiệm xăm mình quay lại với mục đích quảng bá thương hiệu của mình mà thôi. Được biết tiệm xăm này có tên là " Brite Tattoo Shop" ở Thái Lan do một người đàn ông tên Feis làm chủ.

Sự thật đằng sau clip cô gái xinh xắn bị nổ ngực khi đang xăm mình - Ảnh 2
Một bên ngực của cô gái đột nhiên bị phát nổ

Ý định quay clip ban đầu của Feis đó là mình sẽ vào vai một giáo viên chuyên nghiệp để hướng dẫn các học viên về kỹ thuật xăm mình như thế nào. Lúc này, anh sẽ cho mọi người thấy được kỹ thuật xăm mình điêu luyện được tích lũy trong nhiều năm qua.

Còn cô người mẫu ngực khủng trong đoạn clip trên tên là Mint, cũng chính là bạn gái của anh. Vì để tăng phần gợi cảm, sexy trước khi đóng clip cô đã nhét thêm hai quả bóng vào ngục của mình. Chính vì vậy nên mới xảy ra tình huống như trong clip, quả bóng đột nhiên bị nổ là tình huống xảy ra ngoài dự kiến nên nó khiến mọi người xung quanh bị bất ngờ nhưng sau đó nó lại khiến mọi người ai nấy đều bật cười.

Sự thật đằng sau clip cô gái xinh xắn bị nổ ngực khi đang xăm mình - Ảnh 3
Quả bóng đột nhiên bị phát nổ khiến mọi người xung quanh bị bất ngờ. Ảnh: Mirror

Mặc dù xuất hiện trên mạng xã hội chưa lâu nhưng đoạn clip đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù kế hoạch ban đầu đã thất bại, không đi theo đúng dự tính ban đầu của Feis nhưng nó lại bất ngờ giúp Feis và cửa tiệm xăm của mình được biết đến nhiều hơn. Anh chàng thợ xăm cho biết, anh không thể ngờ đoạn clip quay hỏng này lại có thể mang đến hiệu quả cao như vậy.

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