Sơn La: Một người phụ nữ đi xe đạp bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Đời sống 29/03/2023 15:40

Bị phạt vi phạm nồng độ cồn, bà N. giải thích bà làm nghề nấu rượu nên thường uống thử trước khi giao cho khách và không nghĩ đi xe đạp cũng bị cấm sử dụng rượu bia.

Thông tin từ báo Tri thức và Cuộc Sống, công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trong sáng nay (29/3), lực lượng CSGT Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

 

Theo đó, sáng cùng ngày, CSGT huyện làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường 20/11 (thị trấn Yên Châu). Qua 60 lượt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý là trường hợp bà L.T.N (SN 1976, trú tại bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu) đi xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

 

Sơn La: Một người phụ nữ đi xe đạp bị phạt vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
Ảnh: VTC News

Dẫn nguồn từ báo VTC News, lực lượng chức năng phát hiện bà vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,073 mg/L khí thở. 

Trình bày với lực lượng CSGT, bà L.T.N. cho biết, gia đình làm nghề nấu rượu nên trước khi giao hàng cho khách bà thường uống thử để kiểm tra nồng độ rượu. Người phụ nữ này cũng cho rằng đi xe đạp thì sẽ không bị cấm sử dụng rượu, bia.

Lực lượng CSGT Công an huyện Yên Châu đã giải thích và lập biên bản xử phạt bà N. với số tiền từ 80.000 - 100.000 đồng và tạm giữ xe đạp đến 7 ngày.

 

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