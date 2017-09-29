Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe vòng 1 hở hang trong tiệc sinh nhật

Đời sống 29/09/2017 15:50

Hai nữ sinh diện đồng phục nhưng lại biến tấu hở hang quá đà, livestream cảnh nhảy nhót phản cảm làm cư dân mạng dậy sóng.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội dậy sóng với clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh mặc đồng phục với gương mặt vô cùng non nớt, khoe vòng 1 táo bạo, nhảy nhót theo nhạc trong một bữa tiệc sinh nhật. Theo một số nguồn tin, hai nữ sinh này chỉ mới 14 tuổi, học sinh một trường cấp 2 tại tỉnh Phú Thọ.

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Áo đồng phục bị biến thành... áo ngực - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Hai nữ sinh tuổi 14 vô tư khoe vòng 1 - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Nữ sinh vô tư lộ nội y, khoe thân trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Những hình ảnh này làm cư dân mạng dậy sóng - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Nữ sinh 14 tuổi sẵn sàng khoe ngực trước ống kính, livestream trước hàng ngàn người - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Gương mặt non nớt tự tin khoe ngực táo bạo - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Hình ảnh này khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo ngại - Ảnh: Facebook

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng
Phải chăng các em đang "chín ép" một cách đáng báo động? - Ảnh: Facebook

Hình ảnh hai nữ sinh còn mặc nguyên áo đồng phục, hồn nhiên biến tấu thành trang phục sexy khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Hai gương mặt non nớt uốn éo khoe thân theo điệu nhạc làm các bậc phụ huynh phải giật mình, không khỏi thở dài ngao ngán.

Internet, mạng xã hội giúp các em dễ dàng tiếp cận kiến thức và học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa khác nhau, tuy nhiên đồng thời với mặt tích cực đó, nó cũng là con dao hai lưỡi nếu người sử dụng không kiểm soát được, khiến những thói hư tật xấu dễ dàng xâm nhập hơn vào những suy nghĩ chưa chín chắn của các em.

Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe vòng 1 hở hang trong tiệc sinh nhật - Ảnh 9
Cư dân mạng được dịp ném đá kịch liệt hai nữ sinh nhỏ tuổi - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng chưa chắc đây là hai nữ sinh 14 tuổi. Cũng có thể các em có khuôn mặt trẻ hơn tuổi nên dễ bị hiểu lầm. Chưa có thông tin chắc chắn thì đừng vội ném đá, lăng mạ các em.

Hiện thông tin, danh tính và độ tuổi của hai em học sinh đang gây bão mạng xã hội này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man

Nữ sinh kéo hội chị em đi đánh ghen tình địch và quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Nữ sinh khoe thân Nữ sinh sexy Nữ sinh hở hang

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