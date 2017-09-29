Sốc: Nữ sinh 14 tuổi biến đồng phục thành áo ngực, nhảy nhót khoe hàng

Cách đây ít giờ, mạng xã hội dậy sóng với clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh mặc đồng phục với gương mặt vô cùng non nớt, khoe vòng 1 táo bạo, nhảy nhót theo nhạc trong một bữa tiệc sinh nhật. Theo một số nguồn tin, hai nữ sinh này chỉ mới 14 tuổi, học sinh một trường cấp 2 tại tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh hai nữ sinh còn mặc nguyên áo đồng phục, hồn nhiên biến tấu thành trang phục sexy khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Hai gương mặt non nớt uốn éo khoe thân theo điệu nhạc làm các bậc phụ huynh phải giật mình, không khỏi thở dài ngao ngán.

Internet, mạng xã hội giúp các em dễ dàng tiếp cận kiến thức và học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa khác nhau, tuy nhiên đồng thời với mặt tích cực đó, nó cũng là con dao hai lưỡi nếu người sử dụng không kiểm soát được, khiến những thói hư tật xấu dễ dàng xâm nhập hơn vào những suy nghĩ chưa chín chắn của các em.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng chưa chắc đây là hai nữ sinh 14 tuổi. Cũng có thể các em có khuôn mặt trẻ hơn tuổi nên dễ bị hiểu lầm. Chưa có thông tin chắc chắn thì đừng vội ném đá, lăng mạ các em.

Hiện thông tin, danh tính và độ tuổi của hai em học sinh đang gây bão mạng xã hội này vẫn chưa được làm sáng tỏ.