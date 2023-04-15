Sở GD-ĐT TP.HCM phản hồi về báo cáo vụ 8 học sinh bị giám thị yêu cầu cởi đồ

Đời sống 15/04/2023 20:15

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường thì sự việc xảy ra vào chiều 12/4. Do nghi ngờ học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường, thầy giám thị đã tự ý mời 8 nam sinh của 2 khối lớp 10 và 11 mang cặp xuống phòng giám thị để kiểm tra. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 15/4, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Sở GD-ĐT đã nhận báo cáo về sự việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ xảy ra tại Trường THPT Hermann Gmeiner (Q.Gò Vấp).

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường thì sự việc xảy ra vào chiều 12/4. Do nghi ngờ học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường, thầy giám thị đã tự ý mời 8 nam sinh của 2 khối lớp 10 và 11 mang cặp xuống phòng giám thị để kiểm tra. Giám thị đã nhờ một học sinh trong ban thi đua yêu cầu các nam sinh nói trên tự cởi đồ kiểm tra rất nhanh và cho ra ngoài ngay.

Liên quan đến vụ việc, ông Trịnh Duy Trọng cho rằng qua đây, giáo viên cần rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống kiểm tra, xử phạt học sinh phải theo hướng tích cực, tránh những nóng vội ảnh hưởng đến học sinh. Tăng cường giáo dục, quản lý học sinh để phòng tránh những vi phạm đặc biệt trong việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi, ảnh hưởng sức khỏe và bị cấm sử dụng trong trường học. Đồng thời ông Trọng cho hay, sắp tới Sở sẽ tổ chức tập huấn để hướng dẫn giáo viên những kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trong việc giáo dục, kỷ luật học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM phản hồi về báo cáo vụ 8 học sinh bị giám thị yêu cầu cởi đồ - Ảnh 1
Học sinh phản ứng về việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ xảy ra tại Trường THPT Hermann Gmeiner (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, sau khi nắm sự việc, bà Võ Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, đã tổ chức cuộc họp với bộ phận giám thị. Tại buổi họp, lãnh đạo trường yêu cầu giám thị tường trình và lập biên bản sự việc - căn cứ đưa ra hội đồng xử lý kỷ luật của trường.

Trong buổi làm việc, thầy giám thị đã nhận khuyết điểm. Thầy cũng nhận thức hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của trường nên chủ động xin nghỉ việc.

Bà Võ Thị Lan Hương cùng với giáo viên chủ nhiệm đã xin lỗi học sinh và phụ huynh. Phụ huynh đồng ý với cách xử lý trên và đề nghị trường xem đây là bài học.

Nhà trường cũng công khai nội dung sự việc trước giáo viên và học sinh khối THPT để toàn trường nắm bắt thông tin, tránh lan truyền những thông tin sai sự thật.

Ở góc độ cá nhân, bà Hương nói rất sốc, vì hơn 30 năm công tác trong ngành, giờ mới nghe tin như vậy. Bà cũng rất buồn vì hơn 30 năm xây dựng, uy tín của nhà trường trong phút chốc bỗng tan tành.

Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner thuộc tổ chức phi chính phủ, có 1.213 học sinh, trong đó 103 trẻ em thuộc làng trẻ em SOS của Gò Vấp. 

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