Sinh viên nói gì về giải quyết hậu quả sau khi "yêu"?

Chủ đề "lỡ có thai khi đang còn ngồi trên giảng đường đại học" luôn được nhiều quan tâm. Theo báo cáo của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Gần đây nhất, khi vụ nữ sinh 21 tuổi bỏ con rơi từ tầng 31 chung cư Linh Đàm đều khiến mọi người đau lòng và lo lắng trước tình hình nhận thức, hiểu biết về giới tính, lối sống "thoáng" của giới trẻ hiện nay.

Theo chân Vietnamnet đã làm một cuộc khảo sát nhỏ các bạn sinh viên, các bạn đưa ra những phân tích và cách giải quyết riêng của bản thân trong tình huống giả định lỡ như bản thân/người yêu lỡ dính bầu khi đang còn đi học.

Câu hỏi đặt ra đầu tiên trong cuộc phỏng vấn đó là:

1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn/người yêu bạn trót có thai?



Sinh viên tham gia phỏng vấn: Giải quyết hậu quả sau khi "yêu"?

Câu trả lời chia sẻ từ các bạn sinh viên tập trung theo ba hướng chính:

Hoang mang, không biết làm gì, không dám chia sẻ với gia đình và bạn bè.

Cưới

Xử lí cái thai.

Với bạn gái trong clip đưa ra cách giải quyết là xử lí cái thai, khi được hỏi sâu thêm rằng có phương án nào khác hơn thì bạn cho biết là không vì bản thân đang còn đi học và bố mẹ sẽ không chấp nhận.

Trong khi đó, với cùng câu hỏi như vậy, một sinh viên nam cho biết sẽ tôn trọng ý kiến của bạn gái, nếu mình muốn giữ mà bạn gái không muốn thì vẫn sẽ đồng ý cho bạn gái phá thai.

Chia sẻ sâu hơn, các bạn nữ cho biết, phá thai phương án cuối cùng, nếu người kia còn đồng hành bên mình cũng như cảm thấy người kia không đủ điều kiện lo được cho bản thân và con thì phương án tối ưu nhất là nên phá thai.

Và, cách xử lí được nhiều bạn tán thành nhất là sẽ về thưa chuyện với gia đình để người lớn sắp xếp, nếu muốn giữ sẽ về nói chuyện với bố mẹ xin cưới, đặc biệt là trong điều kiện hai bạn bàn và thống nhất được là ở bên nhau.

2. Khi sinh con mà bạn nam không chịu trách nhiệm, thì các bạn nữ xử lí ra sao?

Câu hỏi dành riêng cho các bạn nữ và ý kiến tiêu biểu nhất: Dù sao vẫn là con mình nên nếu đã quyết sinh con, dù bạn nam không chịu trách nhiệm thì vẫn sẽ cố gắng nuôi chứ không thể bỏ rơi con được.

3. Trường hợp sinh xong con lại bỏ rơi có đáng trách?

Sinh viên tham gia trả lời phỏng vấn lỡ mang thai giải quyết như thế nào?

Các bạn tham gia phỏng vấn đều trả lời là không đồng ý.

Trích ý kiến chia sẻ của một bạn: Giời ơi, em thấy quá là đáng trách vì sinh mạng con người các bạn ấy đâu có thể quyết định, có thể do hoàn cảnh gia đình, xã hội, những áp lực xô đẩy con người vào những tình cảnh như vậy. Nói chung quyết định của bạn là do bạn lựa chọn, nếu được thì bạn nên chia sẻ với gia đình, bạn bè người thân để giải quyết, thì sau cơn mưa trời lại sáng mà. Giả sử, sau này, khi các bạn trưởng thành và chín chắn hơn, thì em tin rằng, các bạn ấy sẽ không hành động như vậy.

Một bạn nữ khác cho biết: Bỏ con như thế là quá tàn nhẫn, nếu đã sinh ra thì sẽ nuôi dưỡng. Nếu đã muốn bỏ thì sẽ bỏ ngay từ đầu.

Nhưng cũng vẫn có ý kiến cho rằng: Bỏ con là không nên nhưng xét từ góc nhìn người mẹ, nếu đã bỏ con thì chắc phải có lí do riêng không thể tránh khỏi nên sẽ thông cảm và quyết định tôn trọng hành động của người mẹ.

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Rõ ràng, cách đây nhiều năm sống thử đã thành vấn đề nhức nhối và thu hút nhiều luống ý kiến trái chiều khác nhau. Hiện nay, khái niệm sống thử đã không còn gay gắt như trước thì một vấn đề theo đó, chính là giải quyết hậu quả sau khi "yêu'. Tình mẫu tử luôn là một tình cảm thiêng liêng, việc quyết định tính mạng của một sinh linh không bao giờ là chuyện dễ dàng, qua clip này, mong rằng các bạn trẻ sẽ nâng cao nhận thức, tự trang bị những biện pháp bảo vệ bản thân và có suy nghĩ văn minh không để bản thân phải hối tiếc khi mọi chuyện đã quá muộn màng.