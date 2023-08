SGK Tiếng Anh 10 bộ Cánh Diều mang cả thế giới vào lớp học

Bộ sách Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài, với sự phối hợp của đội ngũ tác giả là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước biên soạn, phù hợp với điều kiện dạy và học tại các vùng, miền khác nhau ở Việt Nam.

Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds là bộ sách tiếng Anh dành cho học sinh lớp 10 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds mang cả thế giới vào lớp học, giới thiệu cho các em sự đa dạng của phong tục và lối sống toàn cầu, qua đó tạo cơ hội cho học sinh chiêm nghiệm về văn hóa, phong tục của Việt Nam, thảo luận với bạn bè về sự kết nối giữa các nền văn hóa. Việc giao tiếp cũng trở nên hiệu quả hơn thông qua nền tảng kết nối ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

Nguyên tắc chính của Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds là sự nhận thức về thế giới mà chúng ta đang sống, trong đó tiếng Anh là công cụ giao tiếp quốc tế. Với Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds, học sinh không học về một nền văn hóa của một quốc gia nói tiếng Anh cụ thể nào, mà về tất cả thế giới xung quanh, về các nền văn hóa đa dạng trên thế giới.

Đặc biệt hơn, phần lớn nội dung của Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds, bao gồm cả hình ảnh và video, xuất phát từ nguồn tài nguyên phong phú của National Geographic về thế giới thực sẽ truyền cảm hứng cho học sinh kết nối với cuộc sống của chính mình.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds bao gồm những chủ đề, chủ điểm có liên hệ mật thiết đến cuộc sống trong thế kỷ XXI như bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bình đẳng giới, làm chủ tài chính, v.v. Điều này khuyến khích học sinh đưa ra những ý tưởng như một công dân toàn cầu thực thụ.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds được xây dựng với cách tiếp cận dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Cấu trúc của một đơn vị bài học bao gồm:

Unit Opener – Bài mở đầu: Unit Opener là một bức ảnh phản ánh thế giới thật có kèm theo miêu tả ngắn. Những bức ảnh trong Unit Opener được chọn lựa cẩn thận để minh hoạ, gợi mở và tạo hứng thú cho học sinh. Kèm theo mỗi bức ảnh có hai câu hỏi thảo luận được thiết kế nhằm dẫn nhập học sinh vào chủ đề của bài học.

Lesson A – Bài học A: Lesson A tập trung phát triển từ vựng (Vocabulary) theo chủ đề và cấu trúc ngữ pháp (Grammar). Bài luyện tập có độ khó tăng dần, giúp học sinh chuyển dần từ việc nhận diện, khám phá, sang việc luyện tập và vận dụng điểm ngữ pháp, từ vựng mới trong ngữ cảnh.

Lesson B – Bài học B: Lesson B chú trọng phát triển kĩ năng nghe (Listening), giao tiếp (Communication), và phát âm (Pronunciation). Các bài tập nghe đa dạng bao gồm độc thoại, hội thoại, buổi nói chuyện trên đài,v.v. Các bài tập giao tiếp (kĩ năng nói) được thiết kế gồm các bài luyện tập có kiểm soát và luyện tập tự do, giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ để nói về bản thân và thế giới xung quanh. Phần phát âm, gồm các bài tập nhận diện, phân biệt, luyện tập có ý nghĩa, giúp học sinh sử dụng điểm phát âm trong câu, ngữ cảnh cuộc sống.

Lesson C – Bài học C: Lesson C là phần mở rộng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng (Language Expansion) và ngữ pháp (Grammar). Phần từ vựng nhấn mạnh khả năng sử dụng từ theo chủ đề trong ngữ cảnh; phần ngữ pháp giúp học sinh khám phá và luyện tập các cấu trúc mới với độ khó tăng dần. Ngoài ra còn có nội dung tuỳ chọn – hội thoại (Conversation) – giúp học sinh luyện tập thêm từ vựng và cấu trúc trong ngữ cảnh. Các chiến lược nói (Speaking Strategy) được giới thiệu thông qua các cụm từ thường được sử dụng cho các chức năng giao tiếp khác nhau.

Lesson D – Bài học D: Lesson D xoay quanh kĩ năng đọc hiểu, với các hoạt động dẫn nhập, các bài luyện tập kĩ năng đọc hiểu, các câu hỏi thảo luận giúp phát triển khả năng tư duy phân tích.

Lesson E – Bài học E: Lesson E chú trọng phát triển 2 kĩ năng sản sinh là kĩ năng nói giao tiếp (Communication) và kĩ năng viết (Writing). Trong phần nói giao tiếp, học sinh sử dụng vốn từ vựng, ngữ pháp và ý tưởng từ các bài học trước để thực hành các hoạt động nói khác nhau. Phần giao tiếp này làm nền tảng để học sinh luyện tập kĩ năng viết ở phần tiếp theo.

Phần Goal Check cuối bài giúp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học thông qua việc sử dụng kiến thức, kĩ năng vừa học để viết một đoạn văn bản ngắn từ 120 đến 150 từ.

Sách Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds nằm trong bộ sách giáo khoa lớp 10 bộ Cánh Diều đã được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022 - 2023.