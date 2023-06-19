SGK Tiếng Anh 10 bộ Cánh Diều mang cả thế giới vào lớp học

Đời sống 19/06/2023 12:44

Nguyên tắc chính của Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds là sự nhận thức về thế giới mà chúng ta đang sống, trong đó tiếng Anh là công cụ giao tiếp quốc tế.

Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds là bộ sách tiếng Anh dành cho học sinh lớp 10 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Bộ sách Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài, với sự phối hợp của đội ngũ tác giả là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước biên soạn, phù hợp với điều kiện dạy và học tại các vùng, miền khác nhau ở Việt Nam.SGK Tiếng Anh 10 bộ Cánh Diều mang cả thế giới vào lớp học - Ảnh 1

Nguyên tắc chính của Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds là sự nhận thức về thế giới mà chúng ta đang sống, trong đó tiếng Anh là công cụ giao tiếp quốc tế. Với Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds, học sinh không học về một nền văn hóa của một quốc gia nói tiếng Anh cụ thể nào, mà về tất cả thế giới xung quanh, về các nền văn hóa đa dạng trên thế giới.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds mang cả thế giới vào lớp học, giới thiệu cho các em sự đa dạng của phong tục và lối sống toàn cầu, qua đó tạo cơ hội cho học sinh chiêm nghiệm về văn hóa, phong tục của Việt Nam, thảo luận với bạn bè về sự kết nối giữa các nền văn hóa. Việc giao tiếp cũng trở nên hiệu quả hơn thông qua nền tảng kết nối ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

Đặc biệt hơn, phần lớn nội dung của Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds, bao gồm cả hình ảnh và video, xuất phát từ nguồn tài nguyên phong phú của National Geographic về thế giới thực sẽ truyền cảm hứng cho học sinh kết nối với cuộc sống của chính mình.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds bao gồm những chủ đề, chủ điểm có liên hệ mật thiết đến cuộc sống trong thế kỷ XXI như bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bình đẳng giới, làm chủ tài chính, v.v. Điều này khuyến khích học sinh đưa ra những ý tưởng như một công dân toàn cầu thực thụ.

Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds được xây dựng với cách tiếp cận dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Cấu trúc của một đơn vị bài học bao gồm:

Unit Opener – Bài mở đầu: Unit Opener là một bức ảnh phản ánh thế giới thật có kèm theo miêu tả ngắn. Những bức ảnh trong Unit Opener được chọn lựa cẩn thận để minh hoạ, gợi mở và tạo hứng thú cho học sinh. Kèm theo mỗi bức ảnh có hai câu hỏi thảo luận được thiết kế nhằm dẫn nhập học sinh vào chủ đề của bài học.

Lesson A – Bài học A: Lesson A tập trung phát triển từ vựng (Vocabulary) theo chủ đề và cấu trúc ngữ pháp (Grammar). Bài luyện tập có độ khó tăng dần, giúp học sinh chuyển dần từ việc nhận diện, khám phá, sang việc luyện tập và vận dụng điểm ngữ pháp, từ vựng mới trong ngữ cảnh.

Lesson B – Bài học B: Lesson B chú trọng phát triển kĩ năng nghe (Listening), giao tiếp (Communication), và phát âm (Pronunciation). Các bài tập nghe đa dạng bao gồm độc thoại, hội thoại, buổi nói chuyện trên đài,v.v. Các bài tập giao tiếp (kĩ năng nói) được thiết kế gồm các bài luyện tập có kiểm soát và luyện tập tự do, giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ để nói về bản thân và thế giới xung quanh. Phần phát âm, gồm các bài tập nhận diện, phân biệt, luyện tập có ý nghĩa, giúp học sinh sử dụng điểm phát âm trong câu, ngữ cảnh cuộc sống.

Lesson C – Bài học C: Lesson C là phần mở rộng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng (Language Expansion) và ngữ pháp (Grammar). Phần từ vựng nhấn mạnh khả năng sử dụng từ theo chủ đề trong ngữ cảnh; phần ngữ pháp giúp học sinh khám phá và luyện tập các cấu trúc mới với độ khó tăng dần. Ngoài ra còn có nội dung tuỳ chọn – hội thoại (Conversation) – giúp học sinh luyện tập thêm từ vựng và cấu trúc trong ngữ cảnh. Các chiến lược nói (Speaking Strategy) được giới thiệu thông qua các cụm từ thường được sử dụng cho các chức năng giao tiếp khác nhau.

Lesson D – Bài học D: Lesson D xoay quanh kĩ năng đọc hiểu, với các hoạt động dẫn nhập, các bài luyện tập kĩ năng đọc hiểu, các câu hỏi thảo luận giúp phát triển khả năng tư duy phân tích.

Lesson E – Bài học E: Lesson E chú trọng phát triển 2 kĩ năng sản sinh là kĩ năng nói giao tiếp (Communication) và kĩ năng viết (Writing). Trong phần nói giao tiếp, học sinh sử dụng vốn từ vựng, ngữ pháp và ý tưởng từ các bài học trước để thực hành các hoạt động nói khác nhau. Phần giao tiếp này làm nền tảng để học sinh luyện tập kĩ năng viết ở phần tiếp theo.

Phần Goal Check cuối bài giúp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học thông qua việc sử dụng kiến thức, kĩ năng vừa học để viết một đoạn văn bản ngắn từ 120 đến 150 từ.

Sách Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds nằm trong bộ sách giáo khoa lớp 10 bộ Cánh Diều đã được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022 - 2023.  

Các bài học trong  SGK Vật lý 10 Cánh Diều được thiết kế để hỗ trợ tối đa việc dạy học phân hóa 

Các bài học trong  SGK Vật lý 10 Cánh Diều được thiết kế để hỗ trợ tối đa việc dạy học phân hóa 

Các câu hỏi, yêu cầu trong tiến trình dạy học được thiết kế phân loại nhằm đến các đối tượng học sinh có mức độ nhận thức khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   xã hội

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ