Sáng 2/4, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa xác nhận: Trong đêm qua, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án gây chấn động dư luận.

Vụ án mạng khiến người dân thôn Tạ Trung không khỏi bàng hoàng. Ảnh: MXH

"Hiện tại các nạn nhân đã được đưa đi viện cấp cứu. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án" lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa cho biết.

Qua điều tra ban đầu, đêm ngày 1, rạng sáng 2/4, người dân nghe tiếng động bất thường. Khi sang đến nơi thì thấy ông L. và bà H. bị thương tích nặng nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Mọi người lập tức đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Báo Giao thông cho biết, nạn nhân là ông Đào Quang L. và vợ là bà H. (cả 2 đều trên 80 tuổi, trú thôn Tạ Trung). Nghi phạm là Nguyễn Xuân Ph. (SN 1993, trú xã Chính Nghĩa). P. là cháu ngoại của ông L. bà H.

Bình thường, nghi phạm Ph. ở trên trang trại cùng bố mẹ đẻ ở khu chăn nuôi tập trung phía sau xã. Vài ngày nay, mẹ của Ph. mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện. Bố đẻ lên chăm mẹ. Ph. ở nhà trông coi nhóm thợ đang xây thêm chuồng trại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhận vụ việc.

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