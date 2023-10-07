Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng thiệt mạng do lũ cuốn tại Sa Pa đã được tìm thấy

Đời sống 07/10/2023 18:33

Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy do bị lũ cuốnđã được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Sài (Sa Pa, Lào Cai).

Dẫn theo thông tin từ Báo Lào Cai, theo đó, gia đình nạn nhân đã xác nhận danh tính là anh T.V.Ph., trú tại xã Liên Minh, là nạn nhân cuối cùng còn mất tích do lũ cuốn tại Nậm Cang.

Khu vực tìm thấy nạn nhân xấu số là tại hồ thuỷ điện Nậm Sài. Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng thiệt mạng do lũ cuốn tại Sa Pa đã được tìm thấy - Ảnh 1
Khu vực tìm thấy nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn - Ảnh: Báo Lào Cai

Như vậy, sau gần 1 tháng tìm kiếm, đã tìm thấy tổng cộng tất cả 7 nạn nhân bị thiệt mạng do lũ ống tại Nậm Cang, xã Liên Minh, không còn nạn nhân mất tích.

Như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin trước đó, tối 12/9, mưa lớn khiến nước lũ tại 3 con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang dâng lên đột ngột, hình thành lũ ống. Nhận thấy nước lên nhanh, nhiều người dân Nậm Cang (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa) bỏ chạy, có người thoát nạn, có người không kịp nên bị cuốn trôi theo dòng nước dữ.

Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng thiệt mạng do lũ cuốn tại Sa Pa đã được tìm thấy - Ảnh 2

Khu vực xảy ra lũ cuốn ở Nậm Cang - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm) thì sạt lở, lũ quét ập đến nhanh không kịp chạy thoát nên bị vùi lấp, lũ ống cuốn trôi.

Như vậy tính đến ngày 7/10, thiệt hại về người trên địa bàn xã Liên Minh do đợt mưa lũ xảy ra cách đây gần 1 tháng có 7 người chết, 6 người bị thương.

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