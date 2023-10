Ngày 19/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình vừa triệt phá đường dây bài bạc có hơn 3.800 người tham gia cá cược, tổng tiền giao dịch ước tính trên 2.600 tỷ đồng