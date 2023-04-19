Sau cuộc nhậu, nam thanh niên nhảy xuống kênh tự tử do cãi nhau với bạn gái

Đời sống 19/04/2023 20:22

Chiều 19/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tìm thấy và vớt thi thể T.T.N. (25 tuổi) nhảy kênh Phước Hoà, đoạn qua xã Trừ Văn Thố

Theo thông tin báo Tiền phong, vào sáng cùng ngày (19/4), Công an xã Trừ Văn Thố nhận được tin báo của ông T.V.T. (47 tuổi) trình báo con trai ông là T.T.N. (25 tuổi) bị mất tích.

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên nhảy xuống kênh tự tử do cãi nhau với bạn gái - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm - Ảnh: Báo Tiền phong

Sau khi nhận thông báo, công an xác định, trước đó tối 18/4, anh N. đi ăn nhậu cùng bạn bè. Quá trình ăn nhậu, anh N. có tâm sự với bạn bày tỏ buồn bã vì vừa cãi nhau với bạn gái tên T.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật, sau khi ăn nhậu xong cả nhóm ra về, đến khoảng gần 23 giờ tối cùng ngày, anh N nhắn tin cho bạn với nội dung là sẽ đi tự tử. Sau đó, người bạn đã báo cho gia đình anh N.

Đến sáng 19/4, người thân phát hiện trên cầu kênh Phước Hoà có xe máy, điện thoại và đôi dép nạn nhân.

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên nhảy xuống kênh tự tử do cãi nhau với bạn gái - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ - Ảnh: Báo Pháp luật

 

Được biết, qua trích xuất camera khu vực xảy ra vụ việc. Cơ quan công an xác định gần 0 giờ ngày 19-4, có người nhảy từ cầu xuống kênh Phước Hoà.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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