Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 17/11/2025 09:20

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16/11/2025, tại km số 45, Quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), chiếc xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến ra Đà Lạt Quảng Ngãi đã gặp tai nạn do sạt lở đất.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại km 45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà), một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra với xe khách Phương Trang 40 chỗ mang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi.

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê - Ảnh: VTC News

Thông tin ban đầu, khi xe di chuyển đến vị trí trên (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, đổ ập vào hông phải khiến xe hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo có mưa lớn, đồng thời xảy ra sạt lở tại km 43 và km 47 khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực chiếc xe gặp nạn.

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 2
Xe khách bị đất đá vùi khiến 5 người tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VTC News, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người người chết, trong đó đã được đưa ra khỏi xe 3 người; 3 nạn nhân đã tử vong đang mắc kẹt trong xe; 19 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là tai nạn giao thông do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy.

Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu nạn, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo.

 

