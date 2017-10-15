Khi thực hiện tìm kiếm cứu hộ 18 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Hòa Bình, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong tư thế người mẹ ôm chặt đứa con trai 3 tháng tuổi. Cảnh tượng thương tâm khiến nhiều người không kìm được nước mắt thương cảm.

Trưa 15/10, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 18 người tại thôn Khanh vào đêm 12/10.

Theo Vietnamnet, 3 thi thể vừa được tìm thấy là 3 mẹ con. Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy dưới chân thác Khanh là cháu Bùi Thị Soan (9 tuổi). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đội cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể chị Bùi Thị Sinh (36 tuổi) và cháu Đinh Công Thắng hơn 3 tháng tuổi. Được biết, cháu Thắng là con riêng của chị Sinh. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong tư thế chị Sinh ôm chặt con trai nhỏ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể và vẫn đang tiếp tục huy động toàn bộ nhân lực để tim kiếm 5 nạn nhân mất tích còn lại. Trả lời PV Người Lao Động, Ông Khải cho biết: “Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu, để tránh sót lại các nạn nhân. Chiều hôm qua 14-10, lực lượng chức năng đã cho nổ mìn phá đá để tìm kiếm các nạn nhân còn lại”. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/10, khi người dân xóm Khanh đang ngủ say thì vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra. Hàng ngàn mét khối đất đá bị sạt lở đã vùi lấp 4 căn nhà và 18 người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn cấp đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ.

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