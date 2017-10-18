Theo đó, hồ sơ bệnh án ghi nhận sản phụ Nguyễn Thị Hải (33 tuổi) nhập viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/10. Trong quá trình theo dõi, do chưa xuất hiện tình trạng chuyển dạ nên sản phụ được đưa vào phòng chờ sanh. Đến 15 giờ 10 phút, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối. Sau 25 phút, bé gái được sinh ra nhưng không may đã tử vong trước đó.

Liên quan đến sự việc người nhà thai phụ tố ê kíp trực phụ sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tắc trách khiến bé gái sơ sinh tử vong chiều 15/10, hôm nay (18/10), bác sĩ Trần Văn Thích, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo chính thức với giới báo chí về vụ việc.

Tường thuật lại sự việc, người này viết: “... Thấy cái cảnh bất xúc gê (bức xúc ghê). Bệnh viện Đà Lạt làm ăn như vậy đấy. Cô này đi sanh, ra nước ối rồi mà y tá bác sĩ k (không) cho đẻ. Anh ck (chồng) chạy vào nói xin cho đẻ mà y tá ngủ kêu không sao. Nước ối ra lần 2 rồi mà y tá cũng quyết là nv (như vậy)".

Tuy nhiên, ngày 16/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn video tố ê kíp trực tại bênh viện này tắc trách khiến bé sơ sinh tử vong do người nhà sản phụ đăng tải.

Tiếp đó, tài khoản này tiếp tục kể lại sự việc khi bác sĩ vào thì đã không kịp, em bé đã bị chết ngạt: "... Ôi bác sĩ y tá nv (như vậy) thì ai dám vào Bệnh viện đa khoa Đà Lạt nữa chứ", theo Người Lao Động.

Sau cuộc họp để nắm bắt về sự việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, bác sĩ Thích cho biết khi người nhà thông báo bệnh nhân vỡ ối, 2 nữ hộ sinh trong ê kíp trực lúc này vẫn đang ngủ. Chuẩn bị mất 7 phút, sản phụ được đưa vào phòng sanh. Sau 20 phút, cháu bé được sinh ra nhưng đã tử vong trước đó.

Bệnh viện sẽ có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ê kíp trực này, BS Thích cho biết thêm.

Trường hợp của mẹ con sản phụ là “sa dây rốn bên ngôi”. Trên thế giới, cứ 300 ca sinh nở thì 1 ca gặp phải tai nạn này nên không thể tiên lượng được độ nặng nhẹ của nạn nhân.

“Nếu khi phát hiện và 2 nữ hộ sinh dậy ngay lúc đó thì nhanh chóng đưa nạn nhân đo nhịp tim thai sẽ rõ ràng hơn và giải thích cho người nhà nạn nhân rõ về bệnh án này…”, bác sĩ Thích phát biểu.

Bên cạnh đó, quá trình theo dõi sản phụ từ lúc vỡ ối đến lúc sinh chưa sát sao. Quá trình sổ thai quá nhanh nên không tiên lượng được độ nặng để xử trí.

Khi vụ việc vừa xảy ra, đại diện bệnh viện đã đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau cùng người nhà sản phụ.