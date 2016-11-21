Bạn có biết, rất nhiều người mắc sai lầm chết người này khi lái xe mà không hề hay biết?

Khi bạn ngồi vào và khởi động xe, bạn có thể đang khiến bản thân và những người ngồi trong xe gặp nguy cơ về sức khỏe. Bình thường, khi để xe ngoài trời, bạn thường đóng cửa sổ. Tuy nhiên, bất chấp việc bạn để xe trong bóng râm, nó có thể thải ra 400-800 mg khí benzene.

Trong trường hợp bạn dừng xe ngoài nắng ở nhiệt độ hơn 16 độ C, mức benzene có thể đạt tới 2000-4000mg, cao hơn 40 lần mức cho phép.

Khi ngồi trong xe đóng kín cửa sổ, bạn hít phải benzene, nhưng không nhận ra rằng chất độc này ảnh hưởng tới thận, gan và mô xương. Hơn nữa, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới thải loại được nó khỏi cơ thể.

Thông thường các tài liệu hướng dẫn của ô tô cho biết chúng ta cần mở cửa sổ xe trước khi bật điều hòa nhưng không giải thích rõ lí do, trừ giải thích rằng nó tốt cho hiệu năng của xe.

Theo nghiên cứu, trước khi máy điều hòa bắt đầu làm mát không khí, hệ thống quạt gió và làm mát thổi ra tất cả hơi đã được làm nóng, cùng với đó là benzene, chất độc gây tử vong.

Như vậy, khi ngồi trong xe, cho dù bạn không nhận thấy mùi nhựa nóng, hãy mở cửa sổ trong vài phút rồi hãy mở máy lạnh. Khi bạn khởi động xe, hãy để cửa sổ mở thêm vài phút nữa.

Hãy tiếp tục duy trì thói quen này khi ngồi trong xe nhằm bảo vệ bạn và người khác khỏi các chất độc chết người nhé.

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