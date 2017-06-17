'Rước họa' với kem tắm trắng da tự chế tại nhà

Đời sống 17/06/2017 11:28

Để tiết kiệm chi phí đến spa, chị em đã tự chế kem tắm trắng ngay tại nhà với mong muốn sở hữu được làn da trắng hồng tự nhiên. Nhưng lại không biết rằng các sản phẩm này ẩn chứa những tác hại khôn lường.

Hầu hết những sản phẩm tắm trắng tự chế tại nhà có chứa các thành phần và nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Khi mới dùng, làn da có thể trắng lên ngay lập tức nhưng khi ngưng sử dụng sẽ làm da sạm màu đi nhanh chóng. Bởi vì thực tế đa số các loại kem tự chế đều có công dụng chính là tẩy đi các lớp da bên ngoài và dễ đen sạm vì rất bắt nắng.

Do đó, việc sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho làn da của chị em. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhiều người hay mắc phải:

Dùng sản phẩm chứa chất độc hại

'Rước họa' với tác hại của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/kem-tam-trang.topic'>kem tắm trắng</a> da tự chế tại nhà
Chị em đã tự chế kem tắm trắng ngay tại nhà với mong muốn sở hữu được làn da trắng hồng tự nhiên nhưng lại gây ra tác hại khôn lường - Ảnh: Internet 

Một số chị em vì muốn trắng nhanh và ham rẻ mà dùng những sản phẩm kem tắm trắng có chứa hóa chất độc hại. Mặc dù chúng giúp làn da trắng mịn nhanh chóng nhưng khi ngưng sử dụng sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như teo da, mẩn ngứa, nổi mụn, nhiễm trùng, thậm chí ung thư da. 

Không thử trước sản phẩm

Nhiều người bỏ quên mất bước quan trọng đó là thử qua mỹ phẩm, nhất là kem tắm trắng tại nhà. Điều này rất quan trọng vì nó giúp bạn kiểm tra và tránh được nguy cơ kích ứng với da. Nếu cảm thấy khó chịu khi bôi thử kem thì tốt nhất là không nên dùng nữa và bỏ ngay lập tức.

'Rước họa' với tác hại của kem tắm trắng da tự chế tại nhà
Việc sử dụng sai cách sẽ là nguyên nhân dẫn đến những nguy hiểm và gây tổn hại cho da - Ảnh: Internet

Không làm đúng hướng dẫn 

Người sử dụng bắt buộc phải tuân theo các công thức và làm đúng với hướng dẫn để đảm bảo đạt được hiệu quả mong muốn. Việc sử dụng sai cách sẽ là nguyên nhân dẫn đến những nguy hiểm và gây tổn hại cho da.

Bỏ qua các triệu chứng kích ứng

Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện những triệu chứng như ngứa dữ dội và nóng rát thì tuyệt đối không nên bỏ qua vì chúng cho thấy sản phẩm tẩy trắng đang dùng gây hại cho da. Vì vậy, chị em cần phải ngừng sử dụng ngay trước khi xảy ra tình trạng nghiêm trọng hơn.

'Rước họa' với tác hại của kem tắm trắng da tự chế tại nhà
Việc lạm dụng quá mức kem tắm trắng sẽ làm da xuống cấp trầm trọng, hư tổn, nhạy cảm và dễ bị tác động bởi các yếu tố từ bên ngoài - Ảnh: Internet

Lạm dụng quá nhiều

Số đông phái đẹp muốn sở hữu làn da trắng nhanh nên đã lạm dụng quá mức loại kem tắm trắng tự chế. Điều này sẽ làm da xuống cấp trầm trọng, hư tổn, nhạy cảm và dễ bị tác động bởi các yếu tố từ bên ngoài. Đặc biệt, thai phụ tuyệt đối không nên tắm trắng vì các thành phần trong kem là nguyên nhân gây khuyết tật cho thai nhi.

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