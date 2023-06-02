Cái nghề "làm bạn với xác chết" khủng khiếp này không phải ai cũng dám làm. Thế nhưng, ông Phan Kim (73 tuổi, Hà Tĩnh) đã gắn bó hơn 30 năm nay.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Phan Kim (73 tuổi, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hơn 30 năm bén duyên với nghề chăm sóc tử thi: tắm rửa, trang điểm cho người chết, lấy mẫu bệnh phẩm, hỗ trợ công an khám nghiệm tử thi,... Theo ước tính, hơn 30 năm nay, đã có hàng trăm thi thể được ông tắm rửa, trang điểm trước khi khâm liệm. Ông Phan Kim có hơn 30 năm "làm bạn với xác chết" - Ảnh: VietNamNet Bất kể thời gian, chỉ cần thân nhân của người quá cố cần đến tìm, ông Kim đều lặng lẽ khoác lên người chiếc áo trắng bảo hộ, đeo găng tay rời nhà đi nhận nhiệm vụ. Mỗi tháng trung bình có 17 thi thể được ông Kim chăm sóc. Nhiệm vụ của ông là tắm rửa, gội đầu, trang điểm hoặc phục hồi, khâu vá các thi thể bị biến dạng do tai nạn để giúp gia đình tổ chức tang lễ được trọn vẹn.

Ông chia sẻ, mỗi lúc cầm phấn son lên, trong đầu tôi đều nghĩ: "Đây là lần cuối cùng họ được tắm, được trang điểm nên phải tắm cho sạch, trang điểm cho thật đẹp". Trước đó, ông làm cán bộ hành chính điều vận cho công ty Vận tải ô tô Hà Tĩnh, sau đó, ông Kim "tậu" được chiếc xe Huyndai 12 chỗ, chuyên chở bệnh nhân chuyển tuyến từ Hà Tĩnh ra Hà Nội và ngược lại. Từ cảnh "lạnh cả sống lưng" khi chứng kiến người chết, ông đã quen dần với việc hàng ngày tiếp xúc với tử thi. Những ca bệnh nặng, tử vong, ông lại nhận nhiệm vụ vận chuyển thi thể về để gia đình lo hậu sự.

Sau khi chứng kiến những gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn, ông thấy thương nên lại xắn tay tắm rửa, trang điểm miễn phí. Từ đó, ông kết hợp với dịch vụ tang lễ, các gia đình lại biết và tìm đến ông Kim để thuê. Lâu dần thành quen và tạo thành cái duyên với nghề. Ông Kim "thuộc như lòng bàn tay" các loại mỹ phẩm dễ trang điểm cho người đã khuất - Ảnh: VietNamNet Hiện tại, ông Kim được lực lượng chức năng tin tưởng, thuê luôn công việc mổ tử thi, vớt xác, lấy mẫu bệnh phẩm của người đã khuất. Trong số các công việc thường ngày, ông cảm thấy "tự tin" nhất là trang điểm cho tử thi. Trước đó, theo nguồn tin từ VOV, chị Đinh Thị Phương Loan (sn 1988, quê ở Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ) là người làm nghề trang điểm cho người chết đầu tiên ở Việt Nam. Sau 4 năm làm nghề, chị đã trang điểm cho hàng trăm xác chết, từ người già cho đến trẻ em. Chị Loan cho biết, khi trang điểm, mọi động tác phải thật chuẩn chỉnh để thể hiện sự thành kính với người quá cố - Ảnh: VOV Chị Loan chia sẻ, để giúp người đã mất có khuôn dung đẹp, các thao tác phải thực hiện thật tỉ mỉ. Trung bình, thời gian trang điểm từ 1 - 1,5 giờ. Tùy theo yêu cầu của gia chủ, với phụ nữ, có thể kẻ mày, gắn mi, gắn bông tai, làm tóc; móng tay, móng chân cũng được dũa nhẹ nhàng, sơn lại cho đẹp, các màu sắc được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi. Với nam giới chỉ dũa móng tay, mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trong tương lai, chị Loan sẽ vẫn tiếp tục công việc trang điểm tử thi. Và dự định sẽ mở một lớp học từ 5-7 người để dạy nghề.

Rạng sáng, nhóm thanh niên bịt mặt, cầm hung khí chặn đường đập phá xe khách Tài xế C. kể lại, thời điểm trên khi thấy các đối tượng trùm kín mặt có cầm theo dao rựa, mã tấu đứng phía trước nên xe phải phanh gấp.

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