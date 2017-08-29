Rùng mình: 2 cô giáo mầm non quăng, đánh bé trai tới tấp, làm trẻ ngã từ trên giường xuống sàn nhà

Đời sống 29/08/2017 10:24

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai giáo viên mầm non đánh đập, bạo hành bé trai trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều người phẫn nộ.

Vừa qua, lại có thêm một vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ em bị phát hiện.

 

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa 22/8/2017 tại một trường mầm non ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). 

Theo đoạn clip, bé trai đã bị 2 giáo viên mầm non bế xuống giường, một người cầm chân, người còn lại cầm tay rồi quăng qua quăng lại. Sau đó, họ đã đặt bé trai xuống chiếc giường ở tầng dưới.

Rùng mình: 2 cô giáo mầm non quăng, đánh bé trai tới tấp, làm trẻ ngã từ trên giường xuống sàn nhà - Ảnh 1
Vì bé trai không chịu ngủ trưa mà hai cô giáo đã dùng hành động thô bạo để xử lý - Ảnh: Internet

Sau đó, một cô giáo bước vào, đến chỗ bé trai đang nằm rồi dùng gối đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã từ trên giường xuống sàn nhà.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đưa bé trai quay lại giường, nữ giáo viên tiếp tục dùng tay đánh tới tấp vào người bé. 

Rùng mình: 2 cô giáo mầm non quăng, đánh bé trai tới tấp, làm trẻ ngã từ trên giường xuống sàn nhà - Ảnh 2
Cô giáo này đã dùng gối, dùng tay đánh tới tấp khiến bé trai ngã từ trên giường xuống sàn nhà - Ảnh: Internet

Theo thông tin đăng tải trên trang Pear Video, sau khi đoạn clip được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, đại diện trường mầm non đã tự nguyện quỳ gối xin lỗi phụ huynh bé trai bị bạo hành. Đồng thời, vị lãnh đạo trường này tuyên bố sẽ sa thải 2 nữ giáo viên có hành động thô bạo trên. 

Hiện tại, cảnh sát địa phương đang phối hợp cùng cơ quan quản lý giáo dục địa phương tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

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