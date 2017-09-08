Rúng động: Xô xát khi cãi nhau, chàng trai dùng búa đoạt mạng người yêu

Đời sống 08/09/2017 11:22

Trong lúc cãi vã, nam thanh niên bất ngờ dùng búa đóng đinh đánh vào đầu người yêu gây nên cái chết đau đớn.

Theo Vnexpress, rạng sáng ngày 7/9, người dân ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) giật mình khi nghe tiếng kêu cứu kinh hoàng phát ra từ phòng trọ số 6 của dãy trọ trong ấp. Vừa đến nơi, họ phát hiện một nam thanh niên vội vàng tung cửa chạy ra ngoài, trong phòng trọ là thi thể của cô gái nằm trên nệm, bên cạnh là chiếc búa đẫm máu được cho là tang vật gây án. Đồ đạc trong phòng bị ném lung tung.

Rúng động: Xô xát khi cãi nhau, chàng trai dùng búa đoạt mạng người yêu - Ảnh 1
Đỉnh điểm của cơn cãi vã, chàng trai dùng búa đánh vào đầu người yêu gây tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nam thanh niên tên là Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại quận 1), nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai T. (sinh năm 1985, trú tại huyện Củ Chi). Theo lời người dân, Tuấn và chị T. yêu nhau và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng đã được một thời gian. Khi phát hiện hành vi giết người của Tuấn, người dân đã truy hô đuổi theo và bắt nghi can giao cho cơ quan công an.

Hiện Tuấn đã bị công an huyện Bình Chánh tạm giữ hình sự và giao cho các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra với tội danh giết người. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận trong lúc cãi nhau đã xảy ra xô xát. Vì quá nóng giận, Tuấn đã dùng búa sát hại người yêu.

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