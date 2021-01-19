Rosea Agency – Founder Tú Nguyễn: Khát vọng vươn tầm thế giới

Rosea Agency thành lập năm 2017, là một Digital Agency, chuyên cung cấp các giải pháp Marketing Online trên nền tảng kỹ thuật số cho doanh nghiệp. Rosea Agency là một trong số ít Agency thành công và hoạt động hiệu quả với dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo và lên tích xanh cho fanpage tại Việt Nam.

Marketing 4.0 trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tập trung vào mối quan hệ tương tác giữa người với người trên các nền tảng cộng nghệ. Điều này ta có thể thấy sự phát triển nhanh chóng của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, platform,…

CEO Tú Nguyễn: Thay đổi hay là chết!

Nhanh chóng bắt được sự thay đổi đó, Tú Nguyễn sau 7 năm hoạt động sâu trong lĩnh vực Digital Marketing mà cụ thể hơn là trên nền tảng Facebook; đã thành lập Rosea Agency – Giải pháp Digital Marketing cho doanh nghiệp vào năm 2017. Rosea Agency chuyên cung cấp các giải pháp Marketing Online trên nền tảng kỹ thuật số cho doanh nghiệp. Rosea Agency là một trong số ít Agency thành công và hoạt động hiệu quả với dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo và lên tích xanh cho fanpage tại Việt Nam.

CEO Tú Nguyễn: “Để thích ứng và gia tăng khả năng cạnh tranh, thay đổi là điều tất yếu. Thay đổi hay là chết – doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai lựa chọn này”. Đây chính là lý do tại sao doanh nghiệp Việt cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào nền tảng Marketing Online.

Khát vọng vươn tầm thế giới

Không phải Agency duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng Rosea Agency đã chứng minh được năng lực của mình khi đã trở thành đối tác chiến lược của hơn 1.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong suốt 3 năm vừa qua

Hiện tại, CEO Tú Nguyễn đang chèo lái con thuyền Rosea Agency trên hành trình vươn ra thế giới với mục tiêu đạt được trong 2021 là sẽ tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho 10.000 khách hàng trong và ngoài nước.

Kinh nghiệm làm việc

Với đội ngũ hơn 50 nhân sự, Rosea Agency hiện đang tập trung phát triển dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo doanh nghiệp: BM2500 chạy chuyển đổi, message, livestream,… và cấp tích xanh Việt Nam cho fanpage với độ uy tín và tính bảo đảm cao.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/roseaagency Hoặc: https://www.facebook.com/nguyentuq1

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