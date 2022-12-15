Sự kiện gây quỹ vì người bệnh ung thư nghèo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc và tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan, đại diện các Bộ ban ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ, Roche Pharma Việt Nam đã có nhiều đóng góp thông qua BFF cho các chương trình hỗ trợ người bệnh.

Tại Việt Nam, số ca mắc mới do ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000[1] lên 182.563[2] năm 2020 gây áp lực lên người bệnh, gia đình, toàn ngành y tế và xã hội. Trước thực trạng đó, vào năm 2011, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (BFF) đã ra đời, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư ở Việt Nam.

Chung tay cùng BFF từ những ngày đầu thành lập, Roche Pharma Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác nâng cao nhận thức, hỗ trợ người bệnh tiếp cận điều trị tiên tiến, tăng cường năng lực cán bộ y tế cũng như thực hiện các nghiên cứu quan trọng về các giải pháp mới trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư.

“Là tập đoàn hàng đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe, Roche luôn tích cực tham gia các chương trình hợp tác giúp cải thiện chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh với chi phí thấp hơn cho toàn xã hội. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trong suốt mười năm qua cũng như trong nhiều năm sắp tới. Bằng khen nhận được ngày hôm nay là nguồn động viên, khích lệ rất lớn với toàn thể nhân viên công ty tại Việt Nam đang ngày ngày nỗ lực làm việc vì người bệnh và ngành y tế”, ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Công ty Roche Pharma Việt Nam chia sẻ.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Công ty Roche Pharma Việt Nam (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương từ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng

Thông qua hợp tác giữa Roche và BFF, nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa đã được thực hiện trong suốt 10 năm qua. Hơn 45.000 phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao đã được khám sàng lọc miễn phí. Gần 1.500 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen EGFR đã được giải tỏa gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị và tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến.