Rèn luyện sức khỏe giúp người cao tuổi sống “vui – khỏe – có ích”

Khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, hàng nghìn người cao tuổi xếp thành hàng dài hàng kilomet tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) trong Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi TP Hà Nội một sáng cuối tháng 10. Trong giai điệu hùng tráng của bài hát Khỏe vì nước, những “vũ công” đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” bắt đầu bài đồng diễn của mình. Chương trình còn có những bài múa, động tác biểu diễn đòi hỏi sự dẻo dai cũng như khéo léo của người tham gia như trống hội, thái cực quyền, bóng thái cực ly tâm, võ thuật, khiêu vũ… Những động tác khi mềm dẻo, khi khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người trình diễn đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

"Tôi hi vọng sau đây, phong trào rèn luyện thân thể ngày càng mạnh mẽ hơn, quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn. Số lượng câu lạc bộ thể thao ở cơ sở gia tăng, từ đó, tạo thêm nhiều sân chơi trên địa bàn thành phố", ông chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết, thành phố luôn quan tâm đến phong trào thể dục thể thao cho mọi người, đặc biệt là người cao tuổi. Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi được tổ chức hằng năm là một trong các hoạt động do thành phố tổ chức nhằm tạo sân chơi thiết thực để người cao tuổi có thể trình diễn những bài thể dục dưỡng sinh cũng như giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những bài tập hay. Qua đó, chương trình mong muốn khuyến khích, truyền cảm hứng tập luyện thể thao đến mọi người.

Ông Phạm Xuân Tài – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – phát biểu khai mạc sự kiện.

Các thống kê cho thấy số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Cụ thể, theo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, tính đến tháng 2/2023, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Tỷ lệ dân số trên 60 tuổi ở Việt Nam được dự báo tăng từ mức 12% năm 2022 lên mức 28% năm 2050.

Cùng với tuổi tác, những thay đổi về thể chất, tâm lý ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người cao tuổi. Các hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng với nhóm dân số này. Thông qua các bài vận động, dưỡng sinh, người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thêm trọn vẹn.

Bên cạnh tăng cường sức khỏe, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Sức khỏe ngoài trời Người trung – cao tuổi Hà Nội cho biết, các hoạt động thể dục thể thao tập thể còn giúp đời sống tinh thần của người cao tuổi phong phú hơn khi được giao lưu, chia sẻ với bạn bè đồng niên. Ở tuổi ông – bà, họ còn cùng nhau tập luyện và tham gia các giải thi đấu quốc gia và châu lục, mang về nhiều huy chương vàng, bạc châu Á cũng như hàng trăm huy chương vàng quốc gia.

“Hội Sức khỏe ngoài trời Người trung - cao tuổi Hà Nội là chỗ dựa vững chắc cho người trung cao tuổi. Để hỗ trợ người cao tuổi có thể sống khoẻ mạnh, khắc phục bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, hội có Ban huấn luyện nghiên cứu đưa ra một hệ thống bài tập, phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khoẻ lớp người trung - cao tuổi. Trong 48 năm qua, hội đã khẳng định việc hoạt động thể dục kết hợp với dinh dưỡng sẽ đem lại sức khoẻ tốt cho người cao tuổi”, bà Hảo nhấn mạnh.

Hoạt động thể dục kết hợp với dinh dưỡng sẽ đem lại sức khỏe tốt cho người cao tuổi.

Ra đời với sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho người trưởng thành Việt, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold gắn liền với các chiến dịch, hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là dành cho người cao tuổi. Sự kiện đồng hành cùng Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi thành phố Hà Nội là một trong các nỗ lực của Vinamilk Sure Prevent Gold nhằm lan tỏa cảm hứng tập luyện thể thao, tinh thần sống vui sống khỏe.

“Thực tế cho thấy, nếu kiên trì rèn luyện sức khỏe, áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi hoàn toàn có được một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan, và tuổi thọ ngày càng kéo dài hơn. Do đó, bên cạnh cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội, chúng tôi cũng chú trọng các hoạt động cộng đồng. Việc đồng hành cùng Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi, một trong những đối tượng cần được quan tâm nhất”, bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - cho biết.

Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội – chia sẻ tại sự kiện.

Cũng theo bà Tâm, hiện Vinamilk đã phát triển hơn 250 sản phẩm dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong đó, nhóm sản phẩm phục vụ đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi theo chức năng chính bao gồm: Vinamilk Sure Prevent Gold: Dinh dưỡng toàn diện giúp người cao tuổi ăn ngon ngủ ngon; Sure Diecerna: Dinh dưỡng toàn diện giúp ổn định đường huyết hiệu quả; KenKo Haru: Dinh dưỡng toàn diện giúp tăng cường đề kháng - Bí quyết sống khỏe từ người Nhật; Canxi Pro: Dinh dưỡng ít béo giúp xương khớp chắc khỏe.

Các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk thăm khám, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người cao tuổi tại sự kiện.

Người cao tuổi quan tâm, tìm hiểu các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk tại sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đã thăm khám và tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người cao tuổi, chia sẻ các phương pháp hữu ích giúp phòng tránh những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tiểu đường…, đồng thời tư vấn cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, nhất là vào những thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Người cao tuổi tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.