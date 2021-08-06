Quảng Ninh: Hoang mang phát hiện thi thể hai người đàn ông chết ở hai vị trí khác nhau

Đời sống 06/08/2021 11:01

Cơ quan chức năng Công an TP. Móng Cái đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông ở hai nơi khác nhau.

Theo thông tin từ Pháp luật plus, thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông, trong đó một người chết trong tư thế ngồi dưới gốc cây, người còn lại thì chết nổi trên sông với những thương tích.

Quảng Ninh: Hoang mang phát hiện thi thể hai người đàn ông chết ở hai vị trí khác nhau - Ảnh 1
Một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới gốc cây. Ảnh minh họa

Chiều ngày 5/8, tại khu vực mương nước thủy lợi thuộc khu vực 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi chết trong tư thế ngồi dưới gốc cây.

Sự việc ngay sau đó được trình báo người dân tình báo Công an địa phương, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Móng Cái cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi về cái chết của người đàn ông này.

Vào cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Móng Cái vừa phát đi thông báo về việc tìm tung tích một nạn nhan chết trôi dạt ở sông Ka Long, đoạn gần bờ của cảng Hoàng Phúc, thôn Cầu Voi, Vạn Ninh, TP.Móng Cái. Trước đó, người dân tại TP.Móng Cái có phát hiện một thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi, thể trạng ti khỏe nổi trên sông. Phát hiện trong người đàn ông này có một số tiền Việt Nam và Nhân dân tệ Trung Quốc. Quá trình được khám nghiệm thi thể nạn nhân cho thấy, trên người có vết tích.

Hiện tại vụ việc được Công an TP.Móng Cái đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quên tắt quạt dưới tầng 1, cả gia đình đi ngủ trên lầu nửa đêm chập điện gây cháy nhà, 4 người hốt hoảng mắc kẹt bên trong

Quên tắt quạt dưới tầng 1, cả gia đình đi ngủ trên lầu nửa đêm chập điện gây cháy nhà, 4 người hốt hoảng mắc kẹt bên trong

Chiếc quạt được gia chủ để dưới tầng 1, quên không tắt khi đi ngủ ở tầng trên. Bị chập điện khiến căn nhà bốc cháy, 4 người trong gia đình bị mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   chết dưới gốc cây chết trên sông 2 thi thể nam giới

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 28 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 28 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 57 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 20 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 22 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn