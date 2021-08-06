Cơ quan chức năng Công an TP. Móng Cái đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông ở hai nơi khác nhau.

Theo thông tin từ Pháp luật plus, thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông, trong đó một người chết trong tư thế ngồi dưới gốc cây, người còn lại thì chết nổi trên sông với những thương tích.

Một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới gốc cây. Ảnh minh họa

Chiều ngày 5/8, tại khu vực mương nước thủy lợi thuộc khu vực 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi chết trong tư thế ngồi dưới gốc cây.

Sự việc ngay sau đó được trình báo người dân tình báo Công an địa phương, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Móng Cái cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi về cái chết của người đàn ông này.

Vào cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Móng Cái vừa phát đi thông báo về việc tìm tung tích một nạn nhan chết trôi dạt ở sông Ka Long, đoạn gần bờ của cảng Hoàng Phúc, thôn Cầu Voi, Vạn Ninh, TP.Móng Cái. Trước đó, người dân tại TP.Móng Cái có phát hiện một thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi, thể trạng ti khỏe nổi trên sông. Phát hiện trong người đàn ông này có một số tiền Việt Nam và Nhân dân tệ Trung Quốc. Quá trình được khám nghiệm thi thể nạn nhân cho thấy, trên người có vết tích.

Hiện tại vụ việc được Công an TP.Móng Cái đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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