Quảng Ngãi: Mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại mùa màng

Đời sống 24/05/2023 21:36

Mưa lớn kèm đá xuất hiện ở huyện miền núi Sơn Hà sau nhiều ngày nắng nóng khiến nhiều cây xanh gãy đổ, hoa màu hư hỏng.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, khoảng 15h ngày 25/4/2023, trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, mua lớn kèm theo đá và giông lốc bất ngờ trút xuống. Cơn mưa đã khiến nhiều cây xanh bị quật đổ và hoa màu hư hại. Kích thước của viên đá to 1-2 cm. 

Quảng Ngãi: Mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại mùa màng - Ảnh 1
Hạt mưa đá người dân nhặt được ở huyện Sơn Hà - Ảnh: báo VnExpress

Người dân vùng Di Lăng, anh Đoàn Vương Quốc cho hay, mưa lớn kèm sấm sét kéo dài khoảng một tiếng. Đá rơi lộp bộp trên mái tôn rất nhiều. Hiện tại, địa phương và các ban đã chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng kiểm tra địa bàn, thống kê, khắc phục thiệt hại.

Đồng vụ việc mưa đá, dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật, tối ngày 21/4/2023, trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bất ngờ xảy ra một trận mưa đá lớn. Mưa đá trút xuống sau một trận giông sét lớn, kéo dài tầm vài phút và được ghi nhận ở nhiều nơi. Kích cỡ của các hạt đá khoảng 1 - 2cm. Rất may, cơn mưa không gây thiệt hại nhiều về người và của. 

Quảng Ngãi: Mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại mùa màng - Ảnh 2
Mưa đá to bất ngờ xuất hiện tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: báo Pháp Luật

Về hiện tượng mưa đá, các chuyên gia thời tiết cho biết, hiện tượng này thường xuất hiện khi có mưa đột ngột sau đợt nắng nóng kéo dài. Nguyên nhân là do mây đối lưu phát triển mạnh khi thời tiết nắng nóng trước đó. Không khí chuyển động đi lên kèm các khối mây nóng ẩm. Các khối mây càng lên cao, gặp nhiệt độ thấp làm hơi nước bị ngưng kết, tạo thành hạt đá. 

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